朔爾茨訪美被嘲「美國老大哥歸來」　歐洲還要援助烏克蘭多久？

3月3日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）到訪白宮，同美國總統拜登（Joe Biden）進行會談。

與2022年11月訪華相比，朔爾茨此行未有任何媒體、商務代表團和內閣部長隨行，其與拜登會談後也未舉行聯合記者會，加上此前「美國炸毀北溪天然氣管道」輿情發酵、美德坦克援烏出現分歧、《通脹削減法》引發美國優先的爭議，不少美媒由此猜測，朔爾茨訪美是在「美德摩擦」的背景下進行，而軍援烏克蘭自是矛盾核心。

《紐約時報》指出，美德國內民意對援烏的反彈愈發強烈，且不僅拜登面臨2024年總統大選，朔爾茨也須為2025年德國議會大選布局，就援助烏克蘭的政治持續性而言，兩人都面臨了巨大阻力；美國有線電視新聞網（CNN）則稱，美德內部反對軍援基輔的力量正在成長，儘管雙方宣佈將向烏克蘭提供主戰坦克，卻在相關細節上互相責難，例如此前美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）聲稱，美方是在德國「苦苦相逼」下才同意對烏交付M1主戰坦克，結果引發德國的嚴正駁斥；在2月下旬的慕尼黑安全會議上，德國防長亦公開抱怨，在援助坦克方面，「有國家更願意躲在德國後面」，被認為是在暗諷美國。

而不僅美國媒體對朔爾茨來訪揣測不斷，德方亦有不少負面聲音。德國《明星》（Der Stern）週刊最新一期的封面文章便以「老大哥回來了」為題，討論朔爾茨意義不明的訪問，配上拜登牽著僅有其一半高的朔爾茨、後者卻仰望「老大哥」之景；德國基民盟領導人默茨（Friedrich Merz）亦在4日接受德媒採訪時質疑，「我們議會和德國公眾中沒有人知道這次訪問的內容」，並稱朔爾茨對華盛頓之行秘而不宣「不符合慣例」。

從更宏觀的視角來看，這般情緒並非德國獨有，面對烏克蘭戰爭難止、美國欲以北約領導之姿重返歐陸，不少歐洲國家雖仍維持援烏政策，卻已難掩民間的負面輿情湧動。

德國《明星》（Der Stern）週刊最新一期的封面文章以「老大哥回來了」為題，配上拜登牽著僅有其一半高的朔爾茨、後者卻仰望著「老大哥」之景。（《明星》網站圖片）

從反通脹到反軍援

回顧俄烏戰爭爆發之初，歐洲各國輿論無不熱烈響應政府的對俄制裁與對烏軍援。然而伴隨戰事久持，各國反戰示威漸起，訴求從反通脹一路上升到了反軍援，當中不僅有東歐南歐國家，還逐漸蔓延到德法等北約核心。

首先躍上國際新聞版面的是捷克。2022年9月，布拉格有超過7萬人上街遊行，喊出「捷克共和國優先」、「最好的都給了烏克蘭，只給我們兩件毛衣」，要求捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）為親西方、親北約的政策辭職；菲亞拉則回應稱，「親俄」示威「極端且違背捷克共和國利益」。此後示威者怒火未減，又於10月重返街頭，並在全國各地組織各式小型示威。綜觀群眾訴求，人們既擔憂能源危機重挫低迷經濟，也不滿政府一味順從歐盟要求、罔顧民眾生活。

接著是位於南歐的希臘。2022年11月9日，希臘工會舉行了總罷工，要求提高工資、禁止家庭節電和停電，並呼籲取消能源消費稅和增值稅，示威者雖未直接喊出反戰訴求、也擔憂被貼上「親俄」標籤，卻直指能源危機惡化生活水準，並主張希臘預算應該優先用於本土。11月17日，希臘照例舉行紀念1973年雅典理工學院反軍政府示威的遊行，但今年的遊行多了反北約色彩，許多民眾在經過美國大使館時舉起標語「支持北約或支持和平」。到了2023年2月21日，希臘再度爆發反戰示威，民眾在美國大使館前高喊「人民殺手」，並與警方爆發肢體衝突。

意大利亦遵循了類似軌跡。2022年10月，意大利爆發大規模示威，民眾焚燒電費帳單抗議能源危機；到了11月，示威捲土重來，民眾怒吼反對總理梅洛尼（Giorgia Meloni）持續軍援烏克蘭，要求政府與俄羅斯進行外交接觸、促進停火和談，現場標語包括「減少武器，提高工資」、「外交在哪裡」、「不要武器，不要制裁」。據法國市場研究公司益普索（Ipsos）2023年1月發布的最新民調，有高達52%的意大利人反對向烏克蘭運送武器。

德國柏林2月25日有民眾手持標語，要求停止軍事援助烏克蘭。（Reuters）

德法民情亦相繼發酵。2023年2月10日，德國記者施瓦澤（Alice Schwarzer）和左翼政治人物瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）在網上發起反戰連署，呼籲德國政府促進停火談判，而非持續運送武器，這一連署有超過70萬人參與。2月25日，施瓦澤和瓦根克內希特召集宣言支持者在柏林市中心集會，與會者超過萬人，瓦根克內希特在現場演講中疾呼，「我們不希望德國坦克向俄羅斯男女的曾孫開火。這完全是歷史失憶症！你們忘了德國的歷史嗎？」

部分民眾甚至唱起東德國歌，高呼美軍離開德國領土，更有數百名示威者包圍美軍的拉姆施泰因空軍基地，要求德國政府停止參與以美國為首的反俄聯盟。人們不僅出於二戰歷史記憶，不願德國過多涉入戰事，更不滿美國對德國的頤指氣使，以及朔爾茨政府的不加反抗。

同樣在2月25日，英國反戰組織核裁軍運動（The Campaign for Nuclear Disarmament）、停止戰爭聯盟（Stop the War Coalition）在倫敦舉行遊行，要求進行緊急和平談判，以結束殺戮並避免核戰爭風險。示威者雖反對俄羅斯入侵，卻也呼籲北約勿再投入重型武器、延長衝突，並要求英國政府優先考慮通過外交途徑解決戰爭，而不是將衝突作為高通脹時期增加軍費開支的藉口。除了倫敦集會外，巴黎和布魯塞爾亦舉行了類似活動，主旨同樣是反對北約代理人戰爭，數千人在歐洲議會外遊行，要求立即與俄羅斯進行談判。

當然考量到歐洲整體輿論分布，上述示威都可算是非主流意見，畢竟聲援烏克蘭的示威可謂遍地開花，各國政策仍以援烏為主要目標。但從開戰以來各地反戰聲量不減反增來看，民眾的不滿並非曇花一現，而是有其現實基礎。

2023年3月6日，在已被俄羅斯吞併的烏克蘭克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol），人們走過帶有俄羅斯總統普京照片的橫額。它上寫着：「西方不需要俄羅斯，我們需要俄羅斯！」（Reuters）

國家利益還是「顧全大局」

首先，歐洲各國最初的反戰形式，多以反通脹、反電費上漲等經濟訴求展現，一來這是除了難民危機外，戰爭對歐洲最直接的負面影響；二來這般訴求較不涉及討論戰爭責任、追究戰爭遠因等複雜辯論，可以避免被貼上「支持侵略」的負面符碼。而從示威首先在捷克爆發來看，經濟與文化地緣因素發揮一定作用：經濟基礎相對羸弱、不被視為歐洲文明核心的地帶，對於通脹格外有感，也相對較無政治正確包袱。

然而伴隨戰事延燒，各國反戰情緒漸與疑歐、反美思潮相連動，人們開始將看不到盡頭的生活苦難歸咎於歐盟、北約的反俄政策，並對本國政府的「顧全大局」發出怒吼，要求其直面戰事擴大的安全風險，同時正視國內底層民眾的生計苦難。歸根結柢，便是希望本國政府爭取國家戰略自主，優先考慮國家利益，而非歐盟、北約整體的政策協調。

例如希臘反戰示威，便流露強烈的疑歐反美情緒，令人回想起2010年主權債務危機爆發後的場景。彼時希臘民眾亦反對政府配合歐盟建議的緊縮措施，不少人更是為此支持極右政客誇下海口的「退出歐元區」倡議，最後在民眾立場嚴重分裂、極右政黨大幅崛起下，主導希臘30餘年的兩黨政治在2012年大選後土崩瓦解。

由此視角來看，同樣經歷歐債危機的意大利，其反對軍事援烏的民意在2023年達至新高，或也有此自主情結作用；德國則體現了另一形式的自主訴求，因其本身便是歐盟的實質領袖之一，故反戰民眾的怒吼更多湧向了美國主導的北約。

歐債危機影響到整個歐洲團結的穩定，希臘是其中最早出現債務危機的國家。（資料圖片）

回首戰爭爆發之初，曾有不少分析認為，歐洲可能成為勸和促談的主力，但從後續發展來看，各國終究難逃北約與美國的戰略裹脅，至今苦苦掙扎、難以脫出。2023年2月23日，中國人民大學重陽金融研究院發佈《摻水的援助：西方軍事援助烏克蘭的內幕與剖析》研究報告，揭露美國援助的真實流向，以及歐洲援助的打落牙齒和血吞。

據報告指出，截至2023年1月15日，美國承諾援助烏克蘭的資金總額達到768億美元，其中軍事援助佔比最大，為465億美元，佔到61%；人道主義援助佔比最小，為39億美元，佔到5%；財政援助為264億美元，佔到34%。但在涉及400億美元的《2022年額外的烏克蘭補充撥款法案》中，僅有約17%明確指向烏克蘭，此外有超過142億美元為美國自用，佔比約36%，如更新美國軍備庫存、為美國軍事人員發放額外工資津貼等；另有189億美元的援助資金並沒有明確指出受援國，約佔47%。簡言之，據報告統計，美國援烏法案有大量資金流向美國自身，為美國軍事承包商帶來至少173億美元的額外收入，報告由此指出，軍工複合體正借俄烏戰爭進行「洗錢計劃」。

而與美國相比，歐洲的付出相對顯著，例如在承諾援助的絕對金額與援助國GDP的比值排名中，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭皆高於美國；在援助國重型武器庫存中實際交付烏克蘭的比例排名中，挪威實際交付給烏克蘭的重型武器佔比約為23%，排名第一，美國則僅有2%，遠低於波蘭、捷克、英國、法國、德國、加拿大等其他西方國家；在承諾援助烏克蘭預算的實際支付比例排名中，德國以100%高居榜首，美國卻僅有48%，低於日本、法國、荷蘭等國。

由上述數據來看，美國不只欲借俄烏戰爭放血俄羅斯，還有意借此消耗歐洲，讓各國在戰爭泥淖中持續失血，最終不得不在能源、軍事、經濟各領域依附自己。如今歐洲的反戰民眾未必知曉上述數據，原始出發點也更多是不滿高物價與昂貴電費，卻正匯為抗阻美國裹脅歐洲的主力之一。到頭來，這場戰爭不僅突顯俄羅斯與美國、烏克蘭的對峙，更折射歐洲自主與美國宰制的持久博弈，從北溪議題到朔爾茨訪美被嘲，皆是此理。伴隨戰情持續，雙方角力將更顯激烈，「歐洲還要軍援烏克蘭多久」，則必然成為各方激辯的重點話題。

歐洲反戰訴求呈現什麼變化趨勢？ 從一開始的反通脹逐漸上升為反軍援。 歐洲反戰輿論折射什麼樣的政治角力？ 疑歐反美的戰略自主，與美國北約的強勢主導。

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