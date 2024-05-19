KOL話新加坡新總理上任　香港愈做愈差真心酸　但其實已做得唔錯

有KOL話，新加坡總理李顯龍卸任，新總理黃循財話要打做一個更好新加坡，香港愈做愈差，香港人聽到都心酸。我話這個世界「人比人比死人」，香港其實已經做得唔錯，但大家都鍾意將香港同世界最頂級地方比較，如果只是同新加坡比，只是各有千秋，或者香港是輸多少，但並不是輸到貼地。



我試舉一例，新加坡股市每日成交金額只是10億坡元，大約60億港元，香港有2,000億港元，作為一個金融中心，股票市場是不可或缺，但很少人會將新加坡同香港比較，反而將香港股市同台灣股市比較，大力報道加權平均指數超越恒指，香港冇運行。

唔講大家未必知道，新加坡馬場到今年十月就會關門，如果此事發生在香港，傳媒一定會話舞照跳已經唔掂，馬照跑又關門，新加坡又有舞跳，又有馬跑，香港輸九條街。

很多人唔知道，新加坡的生活水平很高，除了物價高昂之外，仲要俾銷售稅，搞到大家唔敢出街食飯，叫外賣返屋企唔使俾GST（商品及服務稅），除了GST之外，入息稅、利得稅新加坡亦比香港高。

亦有人認為，新加坡人搵到錢，生活水平高過香港都冇所謂，但是最近有報道指出，有大型投資銀行準備將香港總部搬去新加坡，因為薪金支出比香港減少四成，換句話說，新加坡投資銀行家的收入比香港少，又如何應付高昂生活水平。

最近有一個訪問了4,000新加坡人的調查，竟然有61%打算移民離開新加坡，目的地大多數是澳洲，馬來西亞，日本，美國，英國，61%不是一個小數目，香港移居英國的BNOer大約30萬人，已經令到香港市場失調，如果新加坡有300萬人離開，都唔知會變成點，很多人話新加坡人身在福中不知福。其實，面對高昂的生活水平，每日都在戰鬥，很容易身心俱疲，移民離開亦是一個解決辦法。所以，大家都唔好太過羨慕新加坡，家家有本難念的經。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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