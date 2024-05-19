KOL話新加坡新總理上任 香港愈做愈差真心酸 但其實已做得唔錯
撰文：湯文亮
出版：更新：
有KOL話，新加坡總理李顯龍卸任，新總理黃循財話要打做一個更好新加坡，香港愈做愈差，香港人聽到都心酸。我話這個世界「人比人比死人」，香港其實已經做得唔錯，但大家都鍾意將香港同世界最頂級地方比較，如果只是同新加坡比，只是各有千秋，或者香港是輸多少，但並不是輸到貼地。
我試舉一例，新加坡股市每日成交金額只是10億坡元，大約60億港元，香港有2,000億港元，作為一個金融中心，股票市場是不可或缺，但很少人會將新加坡同香港比較，反而將香港股市同台灣股市比較，大力報道加權平均指數超越恒指，香港冇運行。
唔講大家未必知道，新加坡馬場到今年十月就會關門，如果此事發生在香港，傳媒一定會話舞照跳已經唔掂，馬照跑又關門，新加坡又有舞跳，又有馬跑，香港輸九條街。
很多人唔知道，新加坡的生活水平很高，除了物價高昂之外，仲要俾銷售稅，搞到大家唔敢出街食飯，叫外賣返屋企唔使俾GST（商品及服務稅），除了GST之外，入息稅、利得稅新加坡亦比香港高。
亦有人認為，新加坡人搵到錢，生活水平高過香港都冇所謂，但是最近有報道指出，有大型投資銀行準備將香港總部搬去新加坡，因為薪金支出比香港減少四成，換句話說，新加坡投資銀行家的收入比香港少，又如何應付高昂生活水平。
最近有一個訪問了4,000新加坡人的調查，竟然有61%打算移民離開新加坡，目的地大多數是澳洲，馬來西亞，日本，美國，英國，61%不是一個小數目，香港移居英國的BNOer大約30萬人，已經令到香港市場失調，如果新加坡有300萬人離開，都唔知會變成點，很多人話新加坡人身在福中不知福。其實，面對高昂的生活水平，每日都在戰鬥，很容易身心俱疲，移民離開亦是一個解決辦法。所以，大家都唔好太過羨慕新加坡，家家有本難念的經。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。
KOL話負資產3.2萬宗證經濟不佳 但不明白有資格，才能擁有負資產KOL話業主無良租金重皮、食肆執笠 但唔知租金僅佔營業額15%KOL話港府趕客之都、遭星洲傳媒嘲笑 唔知新加坡唔敢笑自己國家KOL話失業、經濟轉壞鐵證「冇得駁」 但唔知內地三才人士是主因KOL話港樓表面風光、內裡坎坷 唔知執笠關注組「覺今是而昨非」KOL話首季3000間舖頭執笠 香港玩完 但冇講幾多舖頭新開張KOL話定存息高、不應買樓自住 但唔知有人因面子問題、走去買樓KOL話美聯儲減息訊號強烈、全球股市升 但唔明港人錢多、驚減息KOL話僅暫時撤辣、隨時捲土重來 但唔知講法有反效果、逼人買樓KOL話銀行拒摸貨按揭、炒家冇得炒 但唔知最大鑊是勉強買樓的人KOL話撤SSD增加供應、推低樓價 但唔知會令摸貨重現、樓市飆升