KOL話負資產3.2萬宗證經濟不佳　但不明白有資格，才能擁有負資產

有KOL話，香港負資產數字飆升至3.2萬宗，是經濟不佳的證據，又唔見新加坡有負資產。KOL可能不明白，在香港，如果唔係有資格，都不能擁有負資產。



第一個條件就是初次置業的香港人，他們如果買入2,000萬元以下的住宅單位，而又做按揭保險的話，有機會可以做到八、九成按揭，現在樓價下兩成多，他們用高成數所買的單位自動變成負資產。不過，有按揭保險擔保，這些負資產對市場是沒有殺傷力，但如果他們所買的住宅單位超過2,000萬，便會受到逆週期措施限制，不能借超過五成，有排都未係負資產，所以，大家現在見到的負資產大多數是幾百萬元，超過1,000萬元已經不多。

KOL又話我亂作，他見過一些超過2,000萬元的負資產，又點樣解釋，那些負資產業主絕大多數是在銀行工作的人，他們可以攞到九成按揭，如果職位不低，可以買幾千萬元的住宅單位亦不出奇，所以，另外一些負資產是在銀行工作的人。不過，那些人是持有不少其他資產，例如股票債券等，即使他們的物業是負資產，但是他們自己並不是負資產者，所以，不用擔心他們，借錢的銀行都唔驚，我們點解要驚。由此可見，現在的負資產只是在數字上嚇人，實際並不是太恐怖，對經濟環境影響亦不大，毋須太擔心。

香港出現咁多負資產其實是咎由自取，政府支持初次置業者置業是無可厚非，亦是德政之一，但就唔應該推出高達30%辣招稅，唔准有樓人士以及非本港人買樓，無形中唔見了很多購買力。沒有購買力，樓價又點會升，如果時勢唔好，隨時會大跌，那些受到政府鼓勵以及支持的初次置業者就無端端做了炮灰，現在孭了一筆唔知幾時還得清的大債。

有人話銀行律人以嚴，律己以寬，自己友可以借足九成，利息又低，令到在銀行工作的人唔買樓就會覺得唔抵，但對於借低於五成而由準時還款的客戶不斷call loan，無形中唔准有實力的人買樓，同樣情況，冇人買樓樓價又點會上升，唔跌已經是好彩。總括來說，今次出現的3.2萬宗負資產並不恐怖，在政府全撤辣之後，負資產數目將會大幅減少。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。