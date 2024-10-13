售後租回的人　是否要關心樓市｜湯文亮

有剛剛賣了樓，而售後租回的KOL表示，現在非常開心，賣了樓不但收返一大筆現金，可以做吓定期，炒吓股，在現時高息環境下，業主是補貼租客，唔明白買家點解要做咁蠢的事。



KOL唔明白，有一種做生意手法叫蝕頭賺尾，開始時蝕多少，慢慢就可以賺番返嚟，最近銀行推出定息按揭，同樣是蝕頭賺尾，銀行在最初的時候蝕些少，慢慢就會賺返轉頭。售後租回的人以為買家很蠢，但幾年之後，當租金上升到供抵過租，那些今日售後租回的人就會很後侮，他們或者會講早知唔賣樓。

KOL以為，今日不時出現劈價蝕讓交易，就算要買返樓都很容易。其實，實際情況未必如報紙所描述，我並不是說那些交易做假，而是報紙選擇性報道，令人誤會香港經濟環很差，樓價不斷下跌，就算有錢都唔會買樓。

其實，劈價蝕讓是有，但數量不多，所以，打算買樓，尤其是售後租回的人要自己發掘真相，如果發現真相與報道的有所區別，就要積極搵樓買樓，否則就好容易變返做冇殼蝸牛，而且唔使旨意政府會幫手。

有KOL話，就算租金上升都冇問題，他會聯絡一班售後租回的人，要求政府推出租務管制，如果樓價上升，就要求政府再次推出辣招，官員們很蠢，唔敢得罪無樓的人，搞搞吓，租金樓價又點會上升，金融中心地位又如何能夠保持。KOL再次強調，買樓的人是很蠢，他已經做過一次，唔打算做第二次，所以根本不用留意樓市。

九龍東新盤。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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