印花稅調低 用家請假兩小時速購愉景新城 慳稅5萬｜單位直撃
【財政預算案2023/陳茂波/印花稅/】財政司司長陳茂波昨日（22日）發表新一份《財政預算案》，宣布調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，樓價200萬至1,008萬元的住宅單位所涉稅款將獲調低，首置買家料可慳稅數萬元。消息刺激用家「搶閘」入市。
上述新措施即日生效，即時帶動二手樓市出現「搶閘」入市個案。有荃灣區換樓客見政府寬減從價印花稅，即日向公司請假兩小時前往買樓，斥約716.8萬元買入荃灣愉景新城兩房單位。
美聯物業愉景新城分行聯席區域經理鍾家豪表示，上述單位為愉景新城11座中層B室，實用面積493平方呎，兩房間隔，本月初放盤叫價728萬元，《財政預算案》公布後即日以約716.8萬元易手，呎價14,540元。
↓↓愉景新城兩房成交單位↓↓
請假兩小時 提早收工趕買樓
他續稱，新買家本身已賣出同區細單位，近周亦有於區內睇樓，昨中午時份，見政府公布下調首置買家的從價印花稅，因擔心再有心儀單位被搶，故在放工前兩小時，向公司請假提早下班前往買樓。
在親身睇樓多一次後，該買家即決定入市。代理指，是次在新制下，新買家入市料可慳稅逾5萬元，但慳稅僅屬誘因，買家主要是擔心樓價續反彈，心儀放盤供應進一步減少。
稅款降至21.5萬 慳稅20%
是次易手單位成交價為716.8萬元，若以舊制計算，從價印花稅應為26.88萬元，即樓價3.75%，但由於新稅制昨日已生效，其所涉稅率為樓價的3%，即約21.5萬元，反映成功慳稅20%或約5.37萬元。資料顯示，上址原業主早於2014年7月以462萬元買入單位，是次沽貨帳面升值約55%。
財政預算案中有何減稅扣稅措施？
財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限$6,000；寬減2023/24年度首兩季差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，當局也建議由2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額。另亦有其他派糖措施，包括延長交通津貼措施至今年10月底。