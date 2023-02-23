印花稅調低　用家請假兩小時速購愉景新城　慳稅5萬｜單位直撃

【財政預算案2023/陳茂波/印花稅/】財政司司長陳茂波昨日（22日）發表新一份《財政預算案》，宣布調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，樓價200萬至1,008萬元的住宅單位所涉稅款將獲調低，首置買家料可慳稅數萬元。消息刺激用家「搶閘」入市。



上述新措施即日生效，即時帶動二手樓市出現「搶閘」入市個案。有荃灣區換樓客見政府寬減從價印花稅，即日向公司請假兩小時前往買樓，斥約716.8萬元買入荃灣愉景新城兩房單位。

美聯物業愉景新城分行聯席區域經理鍾家豪表示，上述單位為愉景新城11座中層B室，實用面積493平方呎，兩房間隔，本月初放盤叫價728萬元，《財政預算案》公布後即日以約716.8萬元易手，呎價14,540元。

↓↓愉景新城兩房成交單位↓↓

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請假兩小時 提早收工趕買樓

他續稱，新買家本身已賣出同區細單位，近周亦有於區內睇樓，昨中午時份，見政府公布下調首置買家的從價印花稅，因擔心再有心儀單位被搶，故在放工前兩小時，向公司請假提早下班前往買樓。

在親身睇樓多一次後，該買家即決定入市。代理指，是次在新制下，新買家入市料可慳稅逾5萬元，但慳稅僅屬誘因，買家主要是擔心樓價續反彈，心儀放盤供應進一步減少。

稅款降至21.5萬 慳稅20%

是次易手單位成交價為716.8萬元，若以舊制計算，從價印花稅應為26.88萬元，即樓價3.75%，但由於新稅制昨日已生效，其所涉稅率為樓價的3%，即約21.5萬元，反映成功慳稅20%或約5.37萬元。資料顯示，上址原業主早於2014年7月以462萬元買入單位，是次沽貨帳面升值約55%。