施政報告快公布　也無風雨也無晴　一份不會讓人失望政府工作報告

《施政報告》即於下周三公布，外界對於這份報告充滿期待，尤其是金融界和地產界，大家都紛紛猜測港府有甚麼靈丹妙藥振興經濟。估計金融市場方面會有精心設計的「組合拳」，多管齊下刺激IPO融資，減少昂貴的交易印花稅；樓市方面也是衆說紛紜，業界提倡全面「撤辣」，專家建議局部「減辣」，免去外地人買樓印花稅（BSD)，也有提議除去雙倍印花稅（DSD)，大家的目的都是希望增加成交，提振經濟。



「減辣」在香港是非常敏感的話題，通常有超過一半的反對聲音，支持港府實施辣招13年仍然不肯改變，因此也由原來的特別措施變成了長期措施。不過，近期坊間減辣聲音四起，反對聲音卻異常沉靜，難道人心已變？非也，是民間也感受到股市樓市低迷，已經嚴重打擊經濟。近期中小企業面臨困境，連打工仔也受到威脅，至於媒體公布數字說失業率低，加薪幅度將要提高等，筆者認為是移民國外熱潮引致人手短缺所致，並非經濟有明顯好轉現象。

減辣買樓條款 代理鋌而走險

坦白說，現今世界戰爭蔓延，貿易紛爭不斷，全球經濟已經嚴重受挫。各國均紛紛推出刺激經濟措施，對外力吸外資企業，對內力拓內需市場，如果這個世上還有實施管理需求措施和限制外國資金的地方，估計就僅是香港這個城市了。那麼今天香港是否仍是天之嬌子？時移世易，筆者認為已經不是了，看看我們的金融市場、地產市場如何？別說跌了多少，光看交投量大減一半以上，就知道地位已經動摇，還有港府庫房剩餘多少儲備？未來的收入和支出能否取得平衡？如果一個城市的財政壓力沈重，要研究如何擴大稅基，需要增加差餉稅、利得稅等等，便非市民之福。

地產市道異常低迷，引起地產代理鋌而走險，近期有大型地產代理商為了吸引買家買樓，在臨時合約加了特殊條款，大意是《施政報告》如沒有撤辣或減辣，買家可以不買及取消合約退回訂金等字眼，引起地監局關注，認為附加協議有不確定因素，容易誤導買家，對買賣雙方均不利。此事件表面上看起來是合約條款的爭議，其實正正反映了地產代理業「搵食艱難」，與其隨時分店倒閉，不如「盡地一煲」，冀籍此打破成交萎縮的困境。

一場洗禮變革 香港浴火重生

對於新一份的《施政報告》，筆者認為「也無風無也無睛」，相信對經濟不會有太大剌激作用，如今國內外營商環境艱難，短期內難以改變市場定律。此刻筆者內心平靜，對報告沒有要求，主要是對財金官員沒有期望，因此也不會有任何失望。撤辣也好減辣也罷，已經錯過最佳時機，幾年來，眼睜睜看著我們阻擋大量資金和企業進入，迫使他們流走到新加坡、倫敦、東京，甚至歐美等地，同時不少本地資金和人才大量外流，城市的發展明顯此消彼長。沒有比較就不會計較，筆者一直苦口婆心，奈何人微言輕，如今回望的確有點心酸，因為我們熱愛香港，希望香港一切都好，因此願意長期投資這裡，也希望下一代能夠繼續生活在良好的環境中。

今時今日，樓市股市受了重創已到衰敗邊緣，中小企業也在掙扎求存，今天才推補救措施只是延長壽命，並非能夠起死回生。當然，有措施總比沒措施好，雖然跌勢不可改變，但能夠增加交投量，讓經濟流通多一些是好事，這樣可以紓緩一下樓股金融市場壓力，有助良心的中小企業有序退場。香港終須來一場大洗禮、大變革，棄舊迎新，去蕪存菁，該失敗的就要失敗，該倒閉的也需倒閉，歷史潮流不會改變。在這個非常時期，在高息年代，大家都要保留實力，避免被淘汰，才有機會重整旗鼓，捲土重來。我們都在見證大時代來臨，相信經過風雨洗禮，香港將浴火重生，再見輝煌。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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