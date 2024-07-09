杭州一名28歲的女子近日因無法咀嚼食物到醫院就醫。



她坦言自己為了追求皮膚白，不論天氣和季節，只要外出就會帶遮陽傘、防曬外套，防曬乳每天要塗6次，從不間斷。

該名女子為追求皮膚白，而過度防曬。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

過度防曬可致骨質疏鬆 隔著玻璃曬太陽又有沒有用？

28歲女「1日搽防曬6次」缺乏維他命D 患「軟骨病」無法咀嚼食物（01製圖）

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皮膚科醫生鄧琳表示，再加上患者飲食不規律，導致維他命D嚴重缺乏，患上軟骨病（佝僂病），後來連食物都無法咀嚼了。

據《齊魯壹點》報導，鄧琳表示：

維他命D的缺乏並非一朝一夜之間，不曬太陽所致，它往往是長時間（至少7天以上）缺乏陽光照射累積的結果。

鄧琳指出：「為了有效促進維他命D的合成，並不需要暴露在強烈日光下，只需在陽光溫和時，每日享受約15至20分鐘的日光浴便足夠。」

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「若日常忙碌難以分配時間，在條件允許的情況下，一次性接受超過一小時的日光照射同樣能達到效果。」

鄧琳指出，若想透過曬太陽來補充維他命D，應避免在室內隔著玻璃進行，因為玻璃會屏蔽掉關鍵的UVB紫外線，而維他命D的合成正是依賴這種紫外線的參與：

為了有效獲取維他命D，建議直接在戶外陽光下進行。

鄧醫生強調：「防曬很重要，但也要適度，美麗的同時保持健康同樣重要，門診遇到一些『過度防曬』的案例，大多是因為長期不曬太陽導致的骨質疏鬆。」

「現今年輕人在室內辦公居多，戶外運動量銳減，骨質疏鬆發病明顯有年輕化趨勢，年輕人也應在適度防曬的同時接觸陽光，補充維他命D。 」

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