28歲女「1日搽防曬6次」缺乏維他命D 患「軟骨病」無法咀嚼食物
撰文：ETtoday
出版：更新：
杭州一名28歲的女子近日因無法咀嚼食物到醫院就醫。
她坦言自己為了追求皮膚白，不論天氣和季節，只要外出就會帶遮陽傘、防曬外套，防曬乳每天要塗6次，從不間斷。
過度防曬可致骨質疏鬆 隔著玻璃曬太陽又有沒有用？
點圖放大了解更多：
+11
皮膚科醫生鄧琳表示，再加上患者飲食不規律，導致維他命D嚴重缺乏，患上軟骨病（佝僂病），後來連食物都無法咀嚼了。
據《齊魯壹點》報導，鄧琳表示：
維他命D的缺乏並非一朝一夜之間，不曬太陽所致，它往往是長時間（至少7天以上）缺乏陽光照射累積的結果。
鄧琳指出：「為了有效促進維他命D的合成，並不需要暴露在強烈日光下，只需在陽光溫和時，每日享受約15至20分鐘的日光浴便足夠。」
【延伸閱讀】食人菌疫情｜皮膚乾香港腳可導致感染 日本專家教最佳預防法
點圖放大閱讀：
+15
「若日常忙碌難以分配時間，在條件允許的情況下，一次性接受超過一小時的日光照射同樣能達到效果。」
鄧琳指出，若想透過曬太陽來補充維他命D，應避免在室內隔著玻璃進行，因為玻璃會屏蔽掉關鍵的UVB紫外線，而維他命D的合成正是依賴這種紫外線的參與：
為了有效獲取維他命D，建議直接在戶外陽光下進行。
鄧醫生強調：「防曬很重要，但也要適度，美麗的同時保持健康同樣重要，門診遇到一些『過度防曬』的案例，大多是因為長期不曬太陽導致的骨質疏鬆。」
「現今年輕人在室內辦公居多，戶外運動量銳減，骨質疏鬆發病明顯有年輕化趨勢，年輕人也應在適度防曬的同時接觸陽光，補充維他命D。 」
【延伸閱讀】日本93歲阿婆「逆齡生長」血管年齡僅20歲 每晚必做「一件事」
點圖放大閱讀：
+12
馬來西亞抗癌少女陳巧祈勇戰病魔半年離世 生前笑容感動無數人食人菌等日本傳染病「連環爆」日本公共衛生怎麼了？專家歸因新冠內地大媽自稱「神婆」 直播「吹仙氣」為粉絲治病 下場慘了內地34歲品酒網紅心臟病發猝死 號稱「喝了幾千款，永遠差一杯」超級女富豪｢奶茶妹妹｣章澤天自揭有柏金遜症家族病史：大拇指會抖
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】