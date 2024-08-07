巴黎奧運｜林郁婷堅毅怎練成？學拳為保護媽媽、與男生對打求進步

引言：2024年巴黎奧運，林郁婷（中華台北）與卡莉芙Imane Khelif（阿爾及利亞）兩位女子拳擊選手陷入性別爭議。儘管二人已獲國際奧會（IOC）力挺，但包括國際拳總（IBA）、《哈利波特》作者JK羅林特朗普仍質疑她倆「女性身份」是否符合參賽資格。

面對如此爭議，林郁婷為何仍擁有強大心智繼續作賽？繼續閱讀下文，便能找到答案。



林郁婷在4日（周日）以5：0擊敗保加利亞的施坦妮娃（Svetlana Staneva）。（路透社）

代表台灣征戰2024巴黎奧運的拳擊好手林郁婷，接連遭到惡意質疑性別，但仍堅強面對，進入四強賽，其實她一開始練的不是拳擊而是田徑，坦言受到日本卡動《第一神拳》和傳奇球星高比拜仁的影響很深。讓我們看他一路走來的辛苦歷程。

代表台灣征戰2024巴黎奧運的拳擊好手林郁婷，雖然接連遭到《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）、美國總統候選人特朗普和國際拳擊協會提出惡意質疑。但她不懼壓力仍闖進女子57公斤四強，已經確定能為台灣摘下一面獎牌。

林郁婷，全台灣力挺！

林郁婷在8月4日擊敗保加利亞選手後受訪問時，一度情緒激動落淚，他表示感謝全台灣的人民都在身後力挺他。此次林郁婷面對的性別爭議，甚至升級為國際事件，讓許多人為他感到心疼，不論是日本好手入江聖奈，以及澳洲拳擊女將妮可森（Skye Nicolson）都發聲支持他。國際奧會也多次發聲力挺，表示林郁婷的護照上面顯示是女性，那就是女性，同時質疑國際拳總檢測的可信度，和國際拳擊協會數度隔空交火。

回顧2023年的世錦賽，林郁婷因為「性別生化指數異常」，被拔掉參賽資格，銅牌也就沒了。本圖攝於巴黎奧運賽事。（路透社）

林郁婷原本練田徑，日本卡通《第一神拳》改變一生

林郁婷從小個性好動，最初的運動項目是田徑，林媽媽當時一度勸林郁婷不要再練體育、好好唸書，怎知後來她接觸了日本卡通《第一神拳》，改變了她的一生，從田徑場走向拳擊生涯。中一開始在台灣新北市鶯歌工商拳擊隊接受專業訓練，中二開始成為台灣多項拳擊比賽常勝軍，師承教練曾自強，很快展露天賦，2013年世青賽奪金，2018年再迎接世錦賽第一面金牌。

林郁婷曾受訪表示從小和哥哥就愛看《第一神拳》，並認為自己的個性和永不放棄的主角非常相像、面對比自己高大對手也不會害怕，世界排名曾高居女子57公斤級第一位。但令人心疼的是，林郁婷說起他學拳的初衷，竟是因為出身於家暴家庭，心疼媽媽屢被爸爸毆打，才想學拳保護媽媽！

林郁婷為進步，與男選手對打

林郁婷就讀鶯歌工商曾經受訪時表示，其實能贏到勝利不只有她一個人在努力，而要感謝所有陪他走到這一步的教練、同學們。因為在培訓林郁婷的過程中，其他隊員都會輪流充當「人肉沙包」和她對打。中央社採訪鶯歌工商校長顏龍源，談到林郁婷陷入性別爭議時表示非常不捨，提到他是乖巧又認真的女孩，因為在國內女子難逢敵手，曾找男選手陪練受傷仍不停止。

林郁婷周日擊敗施坦娃後，在接受媒體訪問時終於忍不住眼淚。（聯合報）

林郁婷：受高比拜仁、《冠軍心理學》影響深

林郁婷過去接受《TVBS》採訪時曾說，最喜歡的籃球員是NBA傳奇球星高比拜仁，高比說過一句話：「你看過凌晨4點的洛杉磯嗎？」林郁婷的訓練是晨操六點起床，自己練完後，還要跟大隊鍛鍊。不論寒暑假、國定假日，大家都在玩樂放鬆時，他都在練拳擊，休息時間也不會有太多活動，因為休息也是會了下一次的訓練。

林郁婷提及一本書《冠軍心理學》，這是讓她內心強大的秘密武器，書中的一句話：「天賦不是一切，比賽是一種心理遊戲，影響奪冠的關鍵因素是心理狀態。」這本書是她低潮時的安定力量，再加上朋友跟教練的支持，讓她有更堅毅的勇氣。

為了增加奪牌機會，林郁婷也歷經不少增重及減重的過程，除了自己的求勝心，她更想讓全世界看見台灣，秉持着這個信念，她不斷努力，遇到低潮也不放棄，歷經艱苦的訓練讓自己站上世界拳擊比賽的舞台，盼生涯獨缺的奧運金牌能在巴黎得手。

更多林郁婷場上英姿：（按圖了解）



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【巴黎奧運】拳擊好手林郁婷，媽媽曾勸他好好讀書不要練體育，帶你了解他如何練出強大心智】