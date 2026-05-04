福建女食榴槤再飲酒　呼吸衰竭險死　醫生提醒

綜合內媒報道，福建一名女子和朋友聚餐時先吃了榴槤，又喝了白酒，隨後便呼吸困難、意識模糊，被確診為雙硫侖樣反應導致的呼吸衰竭。醫生提醒，榴槤富含多種含硫化合物，若食用榴槤後再飲酒，體內的乙醛又無法及時代謝，會引發心律失常、呼吸循環的衰竭，危及生命。



榴槤。（Unsplash圖片）

食榴槤再飲酒呼吸衰竭險死

近日，福建一名女子與朋友聚餐時，先食用了兩大塊榴槤，又飲用了約200毫升白酒。結果隨後頸面出現大面積泛紅、全身出蕁麻疹。

送醫途中，女子已經出現胸悶、呼吸困難、意識模糊，血氧飽和度一度降至78%。就醫後被確診為雙硫侖樣反應導致的呼吸衰竭。目前，該女子經緊急救治已脫離生命危險。

街市榴槤。

雙硫侖樣反應是什麼？

據廣東電視台報道，廣州醫科大學附屬第三醫院白雲分院主任醫師甘娟介紹，因為榴槤是含硫化合物，會抑制乙醛脫氫酶的活性，可能會導致體內乙醛大量聚集，出現雙硫侖樣反應。

另有醫生提醒，乙醛若無法進行及時代謝，大量堆積在體內，會引發心律失常、呼吸循環的衰竭，危及生命。

2025年10月17日，在廣州白雲區一家水果經銷商的運營中心，銷售經理陳丹華打開一顆馬來西亞黑刺榴槤鮮果。（新華社）

雙硫侖反應怎麼預防？

甘娟還表示，吃榴槤前後24小時內最好不要喝酒。對於一些高危人群，比如肝功能不全、過敏體質、患糖尿病、心血管疾病的人群，最好間隔3天。榴槤和酒精一同食用是否會出現反應存在個體差異，跟飲酒量、每個人的酶活性以及榴槤的品種、成熟度、食用量有關。