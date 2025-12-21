為何吃日本雞蛋最安心？揭開日本對每隻蛋背後的堅持　香港也大賣

大家去日本玩的時候應該都能感受到日本相當特別的飲食文化：生食，不只是生魚片、生馬肉，日常中更能看到日本人特愛吃生雞蛋，無論是蛋汁拌飯、涮涮鍋、月見烏冬，到日式燒肉的蛋黃醬，生雞蛋的使用形式多樣。然而，在許多國家，生食雞蛋往往被視為食品安全的隱憂，應該也有許多讀者，從小就被教育著「不要吃生雞蛋」的習慣吧？那麼，為什麼日本能夠安心食用生雞蛋呢？這要歸功於日本對於雞蛋生產流程的嚴謹管控。



為什麼日本人能吃生雞蛋？為了「生食」打造的流程

日本的雞蛋生產行業有其獨特且嚴謹的規範，一直以來都保持高度的品質監管。首先，日本特別著重於營造能防止雞感染沙門氏菌的飼養環境，這是一種可以由雞糞等途徑附著在雞蛋上，甚至可能滲入蛋內的菌種，具有一定的食物中毒風險。為了降低這種風險，日本對雞隻的飼養環境、飲食、疾病預防等方面，都有明確的法律和規定，嚴格把關。

為什麼日本能夠安心食用生雞蛋呢？這要歸功於日本對於雞蛋生產流程的嚴謹管控。（FREEPIK）

雞蛋一旦產出，就開始進行一系列嚴格的檢查和處理，以確保雞蛋的品質。雞蛋經過清洗、消毒、分級、包裝等過程，並進行數次的檢查，其中包括外觀檢查、重量測量，甚至還有專門的蛋液檢查。這些嚴格的檢查確保了雞蛋的新鮮度和安全性，並且可以在早期發現任何可能的問題，如蛋殼裂縫或者是帶菌蛋。

與其他國家不同，其他國家對雞蛋的要求更注重在烹飪，因此儲存的時間期較長，而日本的雞蛋主要以生食為前提，所以對於細菌衛生管理被特別強調，為了生食，其雞蛋所設定的保存期限大多較短，約兩周左右。

除此之外，日本在雞蛋的儲存和運輸過程中，也實行了嚴格的控制。例如，雞蛋在運輸過程中需要保持特定的溫度和濕度，以避免因環境變化導致的品質下降。此外，日本的雞蛋銷售點，無論是超市還是小型零售店，都必須符合食品安全標準，確保雞蛋在消費者手中前的各階段都能維持最高的品質。

【相關圖輯】有雞先定係有蛋先？世紀難題終於有答案 10億年前一生物成關鍵（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

受禽流感、物價衝擊下的日本雞蛋

而日本蛋業曾經也受到禽流感影響，衝擊著雞蛋市場，讓蛋的價格飆升，而因為香港、台灣等對「生蛋飲食」的需求提升，日本近年出口的雞蛋也逐步攀升，再加上戰爭等國際局勢的變化，穀物價格上升，禽類飼料等進口飼料價格攀升，令畜牧經營壓力持續增大，也讓愛吃蛋的國家日本相當苦不堪言，日本麥當勞甚至幾度預告過打算停賣日本麥當勞特有的明星漢堡商品「照燒月見漢堡」，可見其衝擊性。

【相關圖輯】奶類冷知識｜燕麥奶牛奶堅果奶有乜分別？當中一款「原來全是油」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

每顆雞蛋背後的堅持

日本人能夠安心地享用生雞蛋，除了源於他們對食物烹飪藝術的熱愛與尊重，更在於日本整個雞蛋生產鏈的嚴謹監管。從農場到餐桌，每一個環節都有其專業與嚴謹，保障了雞蛋的安全與品質。這不僅體現出日本對食品安全的高度重視，也代表了其文化中對細節的注重和對質量的追求。下次打算前往日本的旅客，若想要品味最鮮嫩的生雞蛋也請不要錯過了。

【相關圖輯】高蛋白飲食成流行趨勢！可助增肌、抗老 營養師：3類人最該吃（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】