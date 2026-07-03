立威廉甲狀腺癌後肺又有異狀　醫生揭3大成因　表示不必過於悲觀

49歲藝人立威廉去年8月確診甲狀腺癌2期，手術與放射線治療完成後持續服藥回診，然而在追蹤期間，肺部又被發現出現結節，讓他沮喪到預先寫下遺書，並著手安排遺產分配，憂心自己無法陪伴女兒成長。醫師分析有3種可能，並表示不必過於悲觀。



對此，台灣義大大昌醫院新陳代謝科主治醫師陳冠亘接受《中時新聞網》採訪時指出，甲狀腺癌患者在追蹤期間若檢出肺結節，背後可能涉及三種截然不同的情況，需進一步評估釐清，不宜過早悲觀。

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肺結節的成因中，甲狀腺癌遠端轉移是其中一種可能。陳冠亘說明，甲狀腺癌依型態可分為乳突癌、濾泡癌、Hurthle細胞癌、髓質癌、未分化癌、淋巴癌與轉移癌等，以濾泡癌為例，部分患者即便接受積極治療，仍可能出現骨頭或肺臟的遠端轉移。

第二種可能則是原發性肺癌。陳冠亘表示，肺癌在華人族群中屬於好發癌症，臨床上確實存在同一患者同時罹患兩種原發性癌症的情形，例如先確診甲狀腺癌，之後又獨立發生原發性肺癌。

第三種情況為肺炎感染後留下的結疤組織。肺部感染痊癒後，可能在肺部形成結疤狀構造，於影像檢查中呈現類似結節的陰影，外觀上與腫瘤性病灶難以直接區分。

陳冠亘進一步說明，為確認肺結節的實際性質，患者通常會被轉介至胸腔科，由醫師依據結節的大小、形狀，以及是否出現毛玻璃樣病灶等特徵，評估是否持續追蹤或安排切片病理檢驗，再據此決定後續治療方向。

針對立威廉的擔憂，陳冠亘強調，在所有癌症類型中，甲狀腺癌的整體預後表現相對良好。即便已出現遠端肺部轉移，依據美國甲狀腺協會的統計數據，患者的5年存活率仍約達67%，且目前已有針對甲狀腺癌的標靶藥物可供使用，「只要與醫師好好配合，不用太悲觀。」

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