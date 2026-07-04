減肥｜吃辣出汗=燒脂？醫解迷思小心刺激腸胃愈吃愈肥！4類人高危

近日某網紅在社群媒體上分享「每天吃辣椒加速燃脂」的心得，引發大批網友跟風嘗試。辣椒中的活性成分辣椒素確實能讓身體產生灼熱感且大量冒汗，讓人直覺聯想到「正在燃燒熱量」。



這樣的感受其實並非完全沒有根據，但從「吃辣會熱」到「吃辣能瘦」，中間其實隔著相當大的距離。尤其近年外送平台興起，麻辣鍋、辣炒料理的點餐人次屢創新高，不少人在享受辛辣風味的同時，也期待藉此提升代謝，卻往往忽略腸胃可能承受的負擔。

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散熱機制增加熱量消耗 高熱量辣味料理恐抵消效果

台灣奇美醫療財團法人奇美醫院胃腸肝膽科主任馮意哲指出，辣椒素進入人體後，會刺激口腔與胃部的神經末梢，讓身體誤以為溫度升高，進而啟動散熱機制，從而出現心跳加速、皮膚發紅、大量流汗等反應，這個過程確實會比平時多消耗一些熱量。然而，這種效果十分短暫，通常在進食後數十分鐘內便逐漸消退，實際對整體減重或燃脂的幫助並不明顯。

特別是台灣常見的辛辣料理中，無論是麻辣燙、辣炒年糕或是麻辣滷味，往往同時伴隨著大量的油脂與澱粉。以一份麻辣鍋為例，其熱量攝取往往已相當可觀，足以抵銷辣椒素所帶來的些微代謝提升效果。換句話說，辣椒素對代謝確實有一定的刺激作用，但這個效果遠遠抵消不了高熱量辣味料理本身帶來的熱量攝取。因此，想靠吃辣來減重，在現實上並不可行，均衡飲食與規律運動才是根本之道。

胃黏膜反覆受刺激 長期恐刺激腸胃、加重胃食道逆流

馮意哲也提醒，當辣椒素進入胃部後，會直接刺激胃壁黏膜，促進胃酸大量分泌。短期偶爾為之，對健康成人影響有限，但若長期習慣性大量攝取，胃黏膜反覆受到刺激，就容易出現胃痛、胃部灼熱感、噁心、腹脹，甚至腹瀉等不適症狀。

此外，辣椒素還可能使連接食道與胃部的括約肌鬆弛，導致胃酸逆流至食道，引發俗稱「火燒心」的胸口灼熱感，尤其在吃完辣食後立刻躺下時風險更高。本身若已有慢性胃炎、胃食道逆流、消化性潰瘍或腸躁症等問題的人，辛辣飲食更可能加重症狀，甚至影響胃黏膜修復與恢復速度。

最後，馮意哲建議，若本身已有腸胃疾病病史，便應嚴格控制辛辣食物攝取；即使腸胃功能正常的健康族群，也不應以「促進代謝」為由而過量食用。偶爾享受辣味料理是生活樂趣，但若將吃辣視為減重策略，不只效果不彰，腸胃所承受的長期代價，可能才是更需要正視的健康問題。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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