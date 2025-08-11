遭16隻大狗撕咬！17歲美少女全身縫500針　其母第一眼也認不出她

美國加州一名17歲少女赫塔多（Tracy Hurtado）上月晨跑時，慘遭16隻狗群圍攻撕咬慘不忍睹，媽媽到場一度認不出自己的女兒，面對愛女詢問「我還漂亮嗎？」她痛心不已。



赫塔多全身縫了超過500針，驚險保住一命，但大好的青春卻因這場意外變調，午夜夢迴仍經常被驚醒，讓人心痛。

加州17歲少女赫塔多晨跑時慘遭16隻狗群圍攻撕咬慘不忍睹，媽媽到場一度認不出自己的女兒。（gofundme.com）

遺留在現場的衣物沾滿血跡。（abc7）

疑為鄰居所養其中一隻有份襲擊赫塔多的犬隻。（abc7）

赫塔多全身滿是傷痕、咬痕，縫了超過500針。（KABC電視台）

綜合《紐約郵報》、《KABC電視台》報導，7月17日早上約6時至7時許，家住紐伯里泉（Newberry Springs）的赫塔多出門慢跑，準備前往社區中心旁的健身房運動，卻突然衝出16隻未繫牽繩的大型犬攻擊，傷勢嚴重。鄰居聽到動靜，緊急撥打911報案。

她的媽媽阿茲佩蒂亞（Maria Azpeitia）得知消息後立刻趕到現場，但第一眼卻認不出自己的女兒，直到看見對方的內衣才認出寶貝愛女。明明是條平常都會經過的路，沒想到卻發生意外，赫塔多虛弱地問：

媽媽，我還漂亮嗎？

阿茲佩蒂亞哽咽回應：「妳很漂亮。」

繼父拉米瑞茲（Carlos Ramirez）透露，赫塔多全身多處撕裂傷與咬痕，縫了超過500針，全身唯獨腳踝倖免，至今仍無法自行走路。目前警方也正釐清這些狗是否是有飼主或是流浪狗，涉案犬隻也已由相關單位安置。

附近的居民也透露，曾遇過類似的狀況，只是外出散步，就遭一群狗包圍，讓人難以安心。周遭似乎還有許多流浪狗四處遊蕩，成為一顆顆不定時炸彈。

募款平台「GoFundMe」也湧入逾2.1萬美元（約16萬港元）的捐款，盼能幫助她早日康復。平台提到，赫塔多原本今年要升上高三，卻因為這件事情只能待在家裡，不斷往返醫院看診、復健，就連晚上也睡不好，總是作惡夢。

