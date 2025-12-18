廣西爛尾樓積水變網紅潛水地　住建局：項目長期停工，有溺水隱患

12月16日，廣西北海一處「爛尾樓」因有積水，竟變成潛水打卡點。北海市住建局提醒，該處有安全隱患，將提醒尋地加強監管。



內媒《新京報》消息，涉事爛尾樓位於廣西北海銀海區，網傳影片顯示，有遊客在樓內積水區域進行自由潛拍攝，甚至穿越牆體缺口潛水。

有拍片者稱，現場有裸露鋼筋和尖銳石塊，存在一定的安全隱患，若不小心劃破皮膚，很容易會有破傷風，而且今年8月該爛尾樓曾出現十餘名兒童下水游泳的情況，安全隱患突出。

「爛尾樓」變成潛水打卡點。（影片截圖）

有人穿泳衣在水坑內潛水。（影片截圖）

北海市住房城鄉建設局工作人員表示，涉事「爛尾樓」是一個長期停工項目，是一個未報先建的項目，內有水坑，可能會有溺水的安全隱患，當局將向銀海區政府發函要求做好消除長期停工工地安全隱患的工作。銀海區政府工作人員表示，將對相關情況進行核實。

爛尾樓現場有大量鋼筋裸露。（影片截圖）

「爛尾樓」變成潛水打卡點。（影片截圖）

北海市住建局工作人員表示，該爛尾樓屬於未報先建的停工項目，已向銀海區政府發函要求消除安全隱患。銀海區福成鎮政府則回應，正聯合區級部門協調處理此事，具體進展將以官方通報為準。

有潛水愛好者在社交平台上提醒，廢棄建築內的積水並非活水，結構複雜且易發生牆體坍塌，盲目潛水極易造成人身傷害。

網民睇法：

不怕鋼筋插頭上

這種水不是死水麽 我覺得會很髒啊

這種死水裏面細菌超標，不想活了

這種積水是地基有問題吧，積水也敢去潛水，很勇啊

這種的去打卡，真的好危險。畢竟是沒人去的地方，出事了都沒人知道

一群博流量不要命的人去那「打卡」 神經的

