「天下第一爛尾樓」曾停工6年　今變豪華酒店　十一連假已被訂滿

大陸貴州省獨山縣曾因斥資數億元人民幣興建「天下第一水司樓」引發爭議。



如今這座曾被視為「天下第一爛尾樓」的地標建築，在經有國企背景的投資公司接盤後，已轉型為酒店。

「水司樓」原為獨山縣淨心谷景區的子項目，其後因資金鏈斷裂成為爛尾樓。（微博@深圳馬良）

根據陸媒《紅星新聞》，攜程旅遊平台資訊，該酒店名為「紫林山豪利維拉酒店」，目前在平台上為獨山縣排名第一的豪華酒店，評分達4.7分。擁有376間客房，房型包括標準大床房、高級大床房及商務大床套房等。

根據25日的訂房資訊，酒店的標準雙床房價格為361元人民幣一晚，商務大床套房889元人民幣一晚。

該酒店前台工作人員表示，酒店於去年底試營運，今年5月正式營運，日常入住率約60%：

（十一）國慶節期間預計是滿房狀態，豪華雙房看風景最方便。

「水司樓」原為獨山縣淨心谷景區的子項目，2016年開建時當地政府舉債約2億元人民幣，其後因資金鏈斷裂成為爛尾樓。2019年，時任獨山縣委書記、亦被稱為「全國最敢借錢也最敢花錢的縣委書記」的潘志立，因不顧民生盲目舉債被判刑12年。去年9月，陸媒探訪發現「水司樓」將被打造成一家全新的豪華度假酒店，工程已進入「掃尾」階段。

據介紹，獨山縣隸屬於貴州省黔南布依族苗族自治州，地處貴州最南端，與廣西南丹縣接壤，是貴州省乃至大西南進入兩廣出海口必經之地，有「貴州南大門」之稱，域內世居著布依族、水族、苗族等12個少數民族。雖有地理優勢，但基礎設施落後、工業底子薄弱，直到2020年3月才脫離國家級貧困縣之列。

