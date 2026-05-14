荒廢近22年　代建龍頭斥資救場　廣州最大爛尾別墅群將全面復工

荒廢20多年的廣州最大爛尾別墅群「泰湖山莊」獲發改局備案核准，預計2026年7月1日全面復工。

泰湖山莊曾因資金斷裂、土地權爭議而停工，但在司法強制破局及代建龍頭「綠城管理」的介入下，新方案不僅將投資額提升至23.4億元（人民幣，下同），更通過股權重組引入央企背景力量，爛尾別墅群有望起死回生。



廣州市花都區花僑鎮新落柴崗大樹窩泰湖山莊共計58套不動產。（京東資產交易平台）

泰湖山莊的別墅周邊雜草叢生。（京東資產交易平台）

《中國房地產報》報道，廣東省投資項目在線審批監管平台的信息顯示，泰湖山莊的備案已在4月30日獲得廣州市花都區發展和改革局覆核通過，預計將於7月1日復工復建。

泰湖山莊2004年底因資金鏈斷裂停工，已建成的近200幢別墅淪為廣州最大規模的爛尾別墅群。2025年5月，廣州市中級人民法院裁定批准其項目公司的重整計劃。

知名代建企業「綠城管理」是泰湖山莊的新大股東，提出5億元的投資方案，用於償債與項目重建，但對於後續開發計劃等問題，相關人士5月13日僅稱項目正處於方案打磨階段，暫無更多信息可以披露。

泰湖山莊的別墅荒廢多年。（京東資產交易平台）

資金鏈斷裂，別墅荒廢22年

泰湖山莊位於廣州市花都區花東鎮花都大道北。2000年，廣州市泰湖房地產開發有限公司與花都華僑農場簽訂土地轉讓（租用）合同，通過徵用、租用土地開發泰湖山莊。該項目的規劃總用地面積約714.05畝（折合47.6萬平方米），規劃總建築面積約18萬平方米，其中別墅佔13萬平方米，商服、中小學等配套為5.1萬平方米。

2004年9月，泰湖山莊宣布首期推出400多幢商務別墅，戶型面積200平方米至800平方米。同年年底，該項目因資金短缺停工，留下一片爛尾樓。

2012年3月，花都區與中國青旅集團簽訂合作框架協議嘗試重啟泰湖山莊項目，計劃打造佔地面積超過6000畝的中國（花都）南方青年企業家論壇暨國際青年社區項目，但以失敗告終。

2020年起，泰湖山莊的在建工程多次被拍賣。2024年的拍賣公告顯示，作為一個爛尾近20年的項目，泰湖山莊內的道路及別墅花園內遍生粗壯林木及雜草，別墅普遍存在窗、門框牆體被損壞，部分樑、柱被損壞，基礎長年被雨水沖刷暴露，花園部分泥土塌方等問題。

泰湖山莊的別墅周邊雜草叢生。（京東資產交易平台）

泰湖山莊的別墅荒廢多年。（京東資產交易平台）

該項目土地中的某些地塊還存在權屬爭議，須依法確權，已開發建設的198幢別墅和2幢商業樓中，198幢別墅均未取得產權登記證書，其中146套別墅的財產權益已經通過司法拍賣處置，拍賣及未拍賣的別墅中共有42套屬於衝紅線或在紅線外的違章建築。

2021年6月，廣州市中級人民法院裁定受理債權人對泰湖地產的重整申請。重整資料顯示，截至2024年6月，泰湖地產負債總額約9.18億元，核心資產的變現值僅2.14億元。泰湖山莊擬引入融資代開發方，由其負責項目建設資金的籌措投入以及開發運營事項。

廣州市花都區花僑鎮新落柴崗大樹窩泰湖山莊共計58套不動產。（京東資產交易平台）

投資額加大 別墅有望起死回生

2024年7月，綠城管理旗下企業提出5億元的投資方案，其中約2億元用於清償債務，剩餘3億元用於項目復建。2025年5月，廣州市中級人民法院批准重整計劃。

內地企業徵信機構「企查查」資料顯示，泰湖地產的股權結構已在2025年8月變更，新股東為持股57.8%的廣州綠誼城市建設開發有限公司，以及持股42.2%的綠羿（廣州）房地產經營管理有限公司，前者的實控人為綠城管理，後者的大股東則為北京中青旅置業有限公司。

泰湖山莊的最新備案資料顯示，該項目的佔地面積為32萬平方米，總建築面積約18萬平方米，規劃打造低密度的高端社區，投資總額達23.4億元，建設起止年限為2026年7月1日至2029年9月1日。