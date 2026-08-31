最新天氣｜天文台料沙德爾再度增強 傍晚6時10分發一號信號
【打風／沙德爾／天文台／HKO／暴雨／黃雨】天文台今日（8月31日）下午表示，沙德爾的殘餘正橫過海南島東南沿岸一帶，並預料會在短期內再度增強為熱帶低氣壓，天文台會在下午6時10分發出一號戒備信號。
天文台預料沙德爾會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。本港明日下午至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。
【16:15】天文台：沙德爾的殘餘正橫過海南島東南沿岸一帶，並預料會在短期內再度增強為熱帶低氣壓。天文台會在下午6時10分發出一號戒備信號。
預料沙德爾會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港明日下午至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。預料明日本港部分地區雨勢較大，市民出門上學上班前應留意天文台的最新天氣消息。
【14:05】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【12:25】天文台發出黃色暴雨警告信號。
【12:15】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【12:00】天文台：與廣闊低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。
【11:30】分發出雷暴警告，有效時間至今日下午1時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。
【08:20】天文台特別天氣提示：指沙德爾的殘餘正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。按照現時預測，沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓。天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。
天文台又預料該低壓系統會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，本港明日日間至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，又預料明日本港部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。