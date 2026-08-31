最新天氣｜天文台料沙德爾再度增強　傍晚6時10分發一號信號

【打風／沙德爾／天文台／HKO／暴雨／黃雨】天文台今日（8月31日）下午表示，沙德爾的殘餘正橫過海南島東南沿岸一帶，並預料會在短期內再度增強為熱帶低氣壓，天文台會在下午6時10分發出一號戒備信號。



天文台預料沙德爾會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。本港明日下午至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。



天文台8月31日12:06的雷達圖顯示，有雷雨區正由北向南移近本港。（天文台圖片）

【16:15】天文台：沙德爾的殘餘正橫過海南島東南沿岸一帶，並預料會在短期內再度增強為熱帶低氣壓。天文台會在下午6時10分發出一號戒備信號。

預料沙德爾會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港明日下午至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。預料明日本港部分地區雨勢較大，市民出門上學上班前應留意天文台的最新天氣消息。

天文台8月31日12:06的雷達圖顯示，有雷雨區正由北向南移近本港。（天文台圖片）

【14:05】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【12:25】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【12:15】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:00】天文台：與廣闊低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。

【11:30】分發出雷暴警告，有效時間至今日下午1時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

8月31日中午將軍澳開始下雨，雨勢漸漸加大。

8月31日中午將軍澳開始下雨，雨勢漸漸加大。

原熱帶氣旋沙德爾的殘餘8月31日正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。天文台上午8時20分發出考慮發出一號風球預警。(天文台Facebook圖片）

【08:20】天文台特別天氣提示：指沙德爾的殘餘正為雷州半島至海南島一帶帶來不穩定天氣。按照現時預測，沙德爾的殘餘會在今日黃昏前後移向海南島東南沿岸一帶，並逐漸增強為熱帶低氣壓。天文台會視乎其發展及與本港的距離，屆時考慮發出一號戒備信號。

天文台又預料該低壓系統會在明日至星期三（9月1及2日）橫過南海北部，並逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，本港明日日間至星期三風勢較大，天文台會密切監測其動向及本港風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，又預料明日本港部分地區驟雨較多及有狂風雷暴。

天文台8月31日早上11時半更新九天天氣預報，料未來一周主要吹北風。（天文台圖片）

天文台8月31日早上11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至32度。（天文台圖片）