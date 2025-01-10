要與毛孩自拍　這10個超實用技巧一定要識　捕捉完美瞬間秒學懂

現在社群媒體盛行，每位飼主都希望能為愛犬拍出最可愛的照片，分享牠們每個有趣瞬間。不過，幫狗狗拍照可不簡單，牠們經常會在你按下快門的那一刻撇開頭或跑走。別擔心！



寵物雜誌《dogster》日前分享10個小技巧，讓你在家也能輕鬆拍出完美的狗狗照片，快學起來！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

快來學學如何與毛孩拍照。（unsplash@chewy）

每位飼主都希望能為毛孩拍出最可愛的照片，分享牠們每個有趣瞬間：

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1. 先讓狗狗運動消耗精力

拍照之前，不妨帶活潑好動的狗狗去散步、慢跑或玩耍，讓牠們把多餘的精力釋放出來。等牠們稍微累了，拍照時會更容易配合，也不容易亂動。

2. 幫狗狗打扮整潔

想拍出好看的照片，狗狗的外表當然要光鮮亮麗。若牠已經有一段時間沒洗澡，建議先幫牠洗個香噴噴的澡，然後再為牠準備一些可愛的配件，比如蝴蝶結、領結或寵物衣服，增加照片的趣味感。

3. 讓狗狗熟悉鏡頭

如果你的狗狗對相機或手機還不太熟悉，可以讓牠先聞聞你的拍照設備，等牠慢慢適應後，就不會對鏡頭過於好奇或害怕，拍照時也能安靜配合。

4. 找到最佳光線

拍照的光線至關重要。無論是在室內使用環形燈，還是利用戶外的自然光，都要確保光線充足，避免陽光直射或陰影過重，影響照片的清晰度。

這10個超實用技巧一定要識（unsplashchewy）

5. 準備零食

零食是最佳的拍攝道具。準備狗狗最愛的零食，就能輕鬆吸引牠們的目光，這樣拍出來的照片會更加生動自然。

6. 規劃拍攝道具與背景

在拍照之前，先考慮一下是否需要特定的道具或背景。不管是想拍出自然隨性的生活風格，還是精心設計的主題風格，提前準備好才能讓拍攝更順利。

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7. 善用連拍或倒數功能

狗狗的動作多變，拍照時可以開啟連拍模式，就能捕捉更多動態瞬間。如果是想和狗狗一起自拍，則可以利用倒數拍照功能，給自己更多時間擺出最可愛的動作。

8. 使用自拍棒或腳架

自拍棒或腳架不僅可以穩定畫面，避免手抖影響畫質，還能擴展拍攝角度，讓取景構圖更有張力。

9. 確保和狗狗在同一視線水平

想要與狗狗拍出好看的合照，最好蹲下來配合狗狗的高度，與牠維持同一視線水平，這樣兩者在畫面中的比例也會更加和諧。

10. 因應狗狗的毛色選擇場景

不同毛色的狗狗需要不同的拍攝環境，淺色毛髮的狗狗較好拍攝，深色毛髮的的狗狗則需要注意光線，需要選擇亮眼的背景或自然光才能讓牠們的毛色更凸顯。

這10個超實用技巧一定要識（unsplashchewy）

掌握了這10個小技巧，保證你很快就能拍出超可愛、令人驚豔的狗狗照片！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】