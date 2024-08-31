7月零售插11.8%　田北辰分析近月北上更熱烈　倡政府做一事救業界

政府統計處昨日（30日）公布零售業銷貨額臨時估計，7月為291億元，按年下跌11.8%，連跌5個月且遜市場預期，跌幅亦較6月的9.7%擴大，以金額計，已經跌至2022年9月以來的最低水平，零售業水深火熱。



港人北上消費持續，訪港旅客消費力亦下降，多方夾擊下零售業何去何從？本身是商人的實政圓桌立法會議員田北辰，直言今次是結構性轉變，業主始終要大幅減租，但現時租約主要在明年到期，在這段期間希望政府能提供有特定條件的低息貸款，協助業界渡過難關，保住百萬計打工仔的飯碗。



食肆及小店林立的荃灣路德圍有約12間「吉舖」。（吳美松攝）

7月零售銷貨價值可說是一個「慘」字，代表在家煮飯的魚類肉類按年下跌2.1%，新鮮蔬果跌4.1%，代表日常消費的超級市場零售貨值跌4.2%，百貨公司跌24.3%，汽車、家具和電器等耐用消費品下跌13.8%，本地人和旅客都會購買的衣履貨值跌16.8%，以往內地客大手購買的珠寶首飾更是大跌25%。

深中通道通車更方便 周日屢見回港車龍

田北辰向《香港01》分析零售業面臨的困境，其中一大原因，竟是深中通道在6月底、7月初通車，大大方便港人北上，「我有朋友試過之後大讚，話個個禮拜都要上去」。他說，使用港珠澳大橋的駕駛人士本來只去珠海，由珠海去深圳要經虎門大橋，但深中通道令到珠江兩岸距離大大拉近，結果7月起更多港人北上，這點從每個星期日的回港車龍可以看到，「我朋友星期日晚經港珠澳大橋回來，竟然要花4小時」。

深中大橋。（微信公眾號＠深中通道發布）

結構性轉變 派消費券如倒水無法改變形勢

田北辰直言，香港經濟面對的是結構性轉變，而不是上次新冠疫情般的暫時性事件，市民北上熱潮並不會減退。在這情況下，每月零售額相信會在目前300億元水平低位徘徊，難有大幅反彈。

而且，由於是結構性轉變，今次亦難採用疫情下派發消費券的方法。他形容消費券是「倒水」，「倒了就沒有」，市民不會因為有消費券而改變北上消費習慣。

業主面對銀行Call Loan 亦是減租契機

長期下去，零售業要生存，關鍵在於削減成本。成本主要是租金、人工、貨款和燈油火蠟等雜費，田北辰的着眼點在於減租。

然而，最近經民聯與地產代理界與金管局會面，指業主特別是工商業主，最近被銀行催收貸款（Call Loan），經金管局與三大發鈔銀行商討後，承諾盡快交代按揭貸審批結果，銀行亦承諾若客戶準備還款則不會Call Loan。田北辰說，現時息率有5厘多，有做按揭的業主沒有太大空間減租，但隨着租期屆滿，舖位將會轉為「租客市場」，即租客的力量大於業主。

而家無得凋空間舖，因為係結構性改變，經濟好難大反彈令業主繼續收貴租。而且業主要有收入，令銀行不會Call Loan，不出租的話業主更『大鑊』，所以續租時業主都要接受現實減租。 田北辰

田北辰指港人北上熱潮不會短期改變，零售業界面臨結構性轉變。（資料圖片/梁鵬威攝）

起碼減租三成 零售業才「有得做」

田北辰提出，零售業與業主續租時，起碼要減租三成，「以我了解，若果減租三成，很多業界都能經營下去」。他表示，以街舖來說減三成租金，零售商租務成本亦是減少三成，但商場舖來說，零售商還要向業主交冷氣費和管理費，就算減三成租金，實際要向業主交的總金額也只是減少兩成，因冷氣費和管理費沒有減少，但對於商戶來說也有明顯幫助。

2025年底續約高峰 倡政府發有條件低息貸款

然而，現時不少租約都是2023年全面通關前後簽下的。當時市場憧憬復常後經濟大反彈，因此租金比較高，不過隨後發現事與願違，零售業要在市況低迷下捱貴租。而這些租約一般簽3年，即2025年底才是續約高峰。

在續約期前的這1年半內，怎樣可幫助零售業界？田北辰提出政府可以向商戶提供低門檻低息貸款，不過要先審查資格，「睇睇盤數」在下調租金三成後能否經營下去。若以現時經營數據減租三成能有盈利，則提供貸款助業界「捱到」續約期。