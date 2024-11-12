夏寶龍講話｜韓成科：提醒工商界勿習慣穩陣錢、免陷利益固化藩籬

香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員韓成科認為，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）南下深圳主持香港工商界人士座談會，不論是出席者分量、時間點、主旨，皆有其特殊意義，是一次對工商界的激勵、動員大會。他認為夏主任傳遞了四個信息，包括指明香港工商界如何發揮作用，當中強調「主動識變應變求變」，是因隨着香港發展，一些企業習慣了傳統行業的「穩陣錢」，不敢也不願投入高科技、高增值產業；一些企業則失去了向外開拓精神，陷入利益固化藩籬。



他又指，夏主任更寄語工商界要堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，更要以實際行動詮釋愛國愛港。這些工作不單是特區政府責任，也是工商界及香港各界責任，這對工商界提出更高要求，要富而有仁、富而有德。



11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

韓成科今日在《明報》撰文指，今次座談會出席者有中央有關部門負責人、行政長官李家超和多名司局長，及29 名香港工商界人士，有很強的權威性和代表性。時間點上，正處於香港發展的重要階段。三中全會開啟進一步全面深化改革新征程，新一輪改革大潮破浪而至，香港亦進入了由治及興關鍵節點；但同時內部復蘇動力仍不足，外圍形勢變幻莫測——特朗普崔護重來，將對全球政經局勢帶來巨大影響。全球發展正處於十字路口，不少人都關心香港前景。

對工商界的激勵動員大會

他認為，在這樣的時間節點上，座談會的意義更加重要。座談會主旨很清楚，就是如何以實際行動推動香港更好發展、推動香港由治及興、助力國家高水平開放；對象很明確，就是香港工商界。可以說這是一場圍繞工商界如何助力國家和香港發展的座談會，也是一次對工商界的激勵、動員大會。

他認為，聯繫夏主任講話，這次座談會向香港社會傳達4個信息。首先是「發展是香港社會的主旋律」，發展是當前壓倒一切的任務；面對內外環境發生深刻變化，香港更要堅定不移謀發展。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

工商界是作戰主力部隊 政商界各有分工

其次，明確提出香港工商界是香港經濟發展「主力軍」，是作戰主力的部隊，發揮着主要力量。香港是一個資本主義社會，自由經濟是香港發展的內在動力，香港經濟更多的是靠市場及商界推動。而特區政府是第一責任人，在經濟發展上負有首要責任；但工商界的配合，推動「釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，同樣是不可或缺。

而夏以「主力軍」形容香港工商界，不但體現中央對香港工商界的肯定和期望，更表明在香港經濟發展上，特區政府和工商界兩者各有分工：政府負責政策制定、招商引資、規劃產業；工商界則負責投資營運、開拓市場、尋求合作。彼此相互支持配合，共同推動香港經濟發展。

第三是夏主任特別提到要深入學習貫徹習主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神，正確認識自身發展與香港發展、國家發展的關係；表明香港工商界必須認清楚自身發展與國家、香港發展的關係。

▼本港工商界代表出席11月8日在深圳舉行的座談會▼



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強調主動識變應變求變 籲工商界勿習慣穩陣錢

四是指明香港工商界如何發揮作用。香港工商界一向以反應敏銳、靈活應變見稱；惟面對波譎雲詭的政經形勢，如何助力香港發展，往往不得要領。夏主任在講話中提出了相當明確的期望，也是要求：從根本上，要對香港前景有信心，既看到挑戰，更要看到機遇，不要被社會上一些悲觀論所影響，因一時困境就失去信心；從心態上，主動識變應變求變，充分發揮一國兩制制度優勢，以實際行動詮釋愛國愛港，共同建設美好香港。

他認為，夏寶龍強調「主動識變應變求變」，一個原因是隨着香港發展，利益以至思維都開始出現固化，一些企業習慣了傳統行業的「穩陣錢」，不敢也不願投入高科技、高增值產業；一些企業則失去了向外開拓精神，陷入利益固化藩籬。識變應變求變，就是要求工商界看清天下大局、看清國家戰略。

現在重點是推動新質生產力、高質量發展，香港工商界也要積極求變，配合國家戰略產業，在探索新產業上要有更大投入和推動。始終特區政府只能提供政策、土地支持，真正落手落腳的要靠工商界。