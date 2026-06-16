夏寶龍訪港｜下午參視古洞古雋邨　視察河套港深創科園及應急醫院

中央港澳辦主任夏寶龍今日（16日）起一連兩日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。夏寶龍今次訪港行程集中考察北都建設，下午視察古洞新發展區，又參觀河套港深創科園。他早上到訪洪水橋新發展區、北都大學城、元朗簡約公屋與元朗微電子中心。



2026年6月16日，訪港的港澳辦主任夏寶龍視察古洞新發展區。（彭紹殷攝）

第五站視察古洞古雋邨

夏寶龍在行政長官李家超陪同下，於下午2時20分左右抵達古洞古雋邨，同行的包括港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方，以及房屋局局長何永賢與發展局局長甯漢豪。古雋邨預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約2.3萬人口。

2026年6月16日，訪港的港澳辦主任夏寶龍視察古洞新發展區。（彭紹殷攝）

古洞是香港北部都會區核心發展區之一，將從傳統鄉郊轉型為集住宅、商業與創科樞紐於一身的新市鎮。區內首批公營房屋於今年陸續入伙，未來東鐵線與北環線的轉車站亦設於此，古洞站預計2027年通車。區內還規劃建設大型政府綜合大樓，集街市、社福設施、國際級劍擊館與辦公室於一身。

2026年6月16日，訪港的港澳辦主任夏寶龍視察古洞新發展區。（彭紹殷攝）

夏寶龍了解古洞北公私營房屋發展項目

發展局局長甯漢豪表示，今次夏寶龍實地了解該區整體規劃及建設情況。古洞北新發展區以住宅社區及政府和社區設施為主，是香港未來幾年的一個重要房屋供應「糧倉」，配合港鐵古洞站明年啟用，今年底至2027-28年度預計約15,000個公、私營房屋單位陸續落成入伙。甯漢豪向夏寶龍介紹區內公營及私人房屋發展項目、專用安置屋邨、政府聯用綜合大樓及辦公大樓、興建中的北都核心展廳以及中央公園的建設進度。

甯漢豪向夏寶龍匯報加快北都建設的多項舉措，包括將於今年年中提交立法會的北都專屬法例。

2026年6月16日，訪港的港澳辦主任夏寶龍視察古洞新發展區。（彭紹殷攝）

第六站視察河套港深創科園

夏寶龍之後轉到河套港深創科園參觀，陪同的包括財政司司長陳茂波、創新及科技局局長孫東、本身是創新及科技局常任秘書長的港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘。

6月16日，港澳辦主任夏寶龍視察河套香港園區。（湯致遠攝）

河套港深創科園去年12月22日開園，目前處於「邊建設、邊進駐」階段。園區首三座大樓已落成，吸引逾 90 家科創企業進駐，涵蓋生命健康、微電子與人工智能等領域。當中一半為內地企業，海外企業亦佔一至兩成。園區正為4幅地塊招標，包括兩幅創科用地（可作實驗室/辦公室用途）及兩幅人才公寓用地。

河套港深創科園。（湯致遠攝）

孫東之後見記者，被問到夏寶龍是否滿意河套發展的進度，以及對創科部份有何寄語或者指示。（何夏怡攝）

孫東之後見記者，被問到夏寶龍對首個五年規劃的創科部份有什麼指示，以及規劃的公眾諮詢文件中提及大多數的創科政策是正在推行或早已公布，政府應該怎樣編寫，才能讓市民覺得有驚喜。

孫東表示，夏寶龍此行重點是考察北部建設，包括北部都會區幾個創科項目的推進情況。至於五年規劃，孫東指，特區政府已經展開咨詢，內有創科專章是加速國際創科中心的建設、打造國際高端人才高地。

他強調，夏寶龍今次考察的三個項目，都與未來五年發展的創科項目息息相關。孫東表示，首個五年規劃談到眾多創科重點措施，包括怎樣聚焦國際前沿，緊密對接國家的戰略需求，強化基礎科研的優勢，如何高水平建設香港三大園區、如何積極融入和服務國家的現代化的產業體系、推進新型工業化、推動智慧香港的建設等，形容都是未來五年在創科方面工作的重點。

夏寶龍去年2月亦曾到河套香港園區調研，當時由署理行政長官陳國基及財政司司長陳茂波陪同等官員陪同，他分別聽取了發展局局長甯漢豪及創新科技及工業局局長孫東介紹北部都會區的整體規劃和發展概況，以及河套香港園區的最新建設進度和下一步的重點工作部署。

到訪中央援港應急醫院 盧寵茂匯報轉型成果

夏寶龍今日還到訪位於河套香港園區的中央援港應急醫院，聽取醫務衞生局局長盧寵茂匯報香港特區善用應急醫院的情況。應急醫院於新冠肺炎疫情期間由中央協助香港興建，盧寵茂形容，它盡顯中央對香港的高度重視，以及深切關懷。疫後醫衞局把醫院轉型為「日間醫療服務中心」及「粵港澳大灣區國際臨床試驗所(GBAICTI)」，為本港市民提供先進醫療服務，以及支持河套「一區兩園」協同推動生物醫藥創新。

盧寵茂表示，目前河套已有學研協同的良好起點，在應急醫院的粵港澳大灣區國際臨床試驗所由香港大學李嘉誠醫學院營運，而香港中文大學醫學院則與醫管局合作管理生物樣本庫。隨着北部都會區大學城、牛潭尾第三所醫學院永久校舍和綜合醫教研醫院，以及新田科技城的建設，各家大學和眾多海內外企業的投入參與，將強化「產學研」一體化發展，包括培育生命健康科技和醫療創新等方面人才，推動醫療創新及生物醫藥產業發展。

近月多次到大灣區調研 推動港澳對接「十五五」

特區政府昨日公布夏寶龍來港考察調研的消息，表明他此行重點是就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設進行考察調研。「十五五」規劃提出深化港澳兩地與粵港澳大灣區的深度融入與高質量發展，並首次把北部都會區列入國家戰略文件。

今年4月，夏寶龍在深圳證券交易所調研，陪同的特區主要官員包括黃偉綸、許正宇、盧寵茂。港交所總裁陳翊庭亦有參與。（港澳辦）

夏寶龍近月已多次南下大灣區調研。今年3月至4月，他在半個月內分兩批走訪廣州、肇慶、佛山、深圳、東莞、惠州等大灣區內地城市；本月1日至4日，他又到了橫琴粵澳深度合作區及珠海市調研，重點考察當地的創新科技研究院及實驗室等設施。

夏寶龍今年4月到大灣區調研時，特區政府多名主要官員罕有地分別北上陪同調研。有分析認為，此舉反映中央正「手把手」督促香港官員實地看清國家發展態勢，以期在政策規劃上實現精準對接。

▼夏寶龍近年訪港行程▼

2025年2月10日，夏寶龍調研河套香港園區和深圳前海深港現代服務業合作區；隨後在6月18日至22日，展開了為期5日的正式訪港行程，其間除了與行政、立法、司法機關負責人及各界代表座談外，還出席了《香港國安法》實施5周年論壇並參觀國安展覽廳。在民生與經濟發展方面，他視察了啟德體育園、前南丫石礦場用地發展計劃，並探訪了土瓜灣社區客廳。

2024年2月22日至28日，夏寶龍展開長達七日的訪港行程，重點聚焦香港經濟發展與完善地區治理後的運作。他在抵港首日視察了機場中央控制中心，隨後數天密集會見財經系統官員、金融業界、本地及外國商會代表，並與重點企業及經濟專家座談。此外，他亦到西貢及黃大仙與地區人士「飲早茶」，會見新一屆區議會主席及區議員，並考察深水埗社區客廳的精準扶貧項目。

2023年4月13日至18日，夏寶龍訪港六日。重頭戲是出席4月15日的「全民國家安全教育日」開幕禮並發表主旨講話。在發展規劃方面，他專門聽取了北部都會區和交椅洲人工島兩大項目的進展，並親赴新界北實地考察。同時，他對香港的創科與教育發展表現出高度關注，行程包括考察香港科學園、香港科技大學、香港大學，以及到訪中小學了解基礎教育情況。他又歷史性地到訪立法會與全體議員座談，並與六支紀律部隊高層會面。