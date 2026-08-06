涂謹申低調到英國與家人團聚　47人案未告者取回護照｜政壇諸事町

47人案被裁定「串謀顛覆國家政權罪」罪成的前民主黨主席胡志偉，抵達英國與家人團聚，獲當地准許逗留六個月，免於被遣返。據《香港01》今日（6日）了解，未被起訴的初選案8人，先後有人獲發還護照。其中，前民主黨立法會議員涂謹申，已低調到英國與家人團聚。離港另一人是印裔社工安德里，他公開自己近日抵達美國，與家人團聚，指感謝上帝賜他自由。



曾在同一議事堂做共事的工聯會前立法會議員陳婉嫻，再發文挪揄2019年不少年輕人被「領頭人」誤導，仍在獄中，不點名指每次當見到早已遠走高飛「著草」的人在外說三道四，又或是準備遠走高飛，形容「都會無名火起」。



前民主黨主席胡志偉、李永達在英國見面。(李永達FB)

胡志偉出獄到英國一度「卡關」

47人初選案中，被判罪成的45人，先後服刑完畢。其中，前民主黨主席胡志偉出獄一個月後，離港到英國與家人團聚。不過，一度被當地邊檢人員扣留在希斯路機場，更險被遣返。後來，經一些關係向英國內政國務大臣施壓後，對方出手處理事件，承諾不驅逐胡志偉出境。

菲律賓人質事件殉職領隊兄長謝志堅去年5月離世，曾協助對方的涂謹申與關尚義到場弔唁。（資料圖片/夏家朗攝）

據悉47人案未被起訴者先後取回護照

據《香港01》了解，未被起訴、一直獲准保釋的初選案8人，即關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里，先後獲發還護照。其中，前民主黨立法會議員涂謹申，低調到英國與家人團聚。

保安局局長鄧炳強2024年就民主派初選案判刑會見傳媒時，曾被問及案件中有8人沒被起訴，隨著案件判刑，是否反映已結案，他當時指國家安全與其他案件一樣，只要有充分證據，就會拘捕及檢控，除非案件有時限性，否則無論過了多久、涉及人士是甚麼背景，當局何時有證據就會拘捕和檢控。

民主黨前立法會議員涂謹申。（資料圖片）

民主黨前立法會議員涂謹申。（資料圖片）

印裔社工安德里公開自己抵達美國。（安德里FB）

安德里抵達美國與家人團聚

印裔社工安德里近月也公開自己抵達美國，他感謝發訊息、打電話送上祝福的人，形容時隔5年搭上飛往美國的航班時，感覺離世的母親在天上看著這一切，既不真實又美好，今次與家人團聚，感謝上帝賜他自由。

陳婉嫻再發文挪揄：每次見到準備遠走高飛都無名火起

曾在同一議事堂共事的工聯會前立法會議員陳婉嫻，上周曾指「說話不想太盡」、點評胡志偉「錯信狡猾英國自討苦吃」的陳婉嫻，再在報章撰文挪揄離港人士。她不點名指仍有很多當年被一些「領頭人」誤導的年輕人，至今仍在獄中，影響一生，「因此每次當見到誤己誤人的人，早已遠走高飛「著草」在外說三道四，又或是準備遠走高飛，都會無名火起……」。

工聯會榮譽會長陳婉嫻獲金紫荊星章。（資料圖片）

她指聽到一些年輕人的家長問「為甚麼他們可以遠走高飛，他們的子女在外國無風無浪，而自己的子女卻因信錯了他們而遺憾一生。」