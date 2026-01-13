民青局、保安局、公務員局換常秘　大灣區專員陳潔玲離任未提去向

三個政策局的公務員系統最高把手換人，政府今天（13日）公布民政及青年事務局常秘林雪麗調任公務員事務局常秘，接替退休梁卓文；保安局常秘李百全調任民青局常秘；至於保安局常秘一職由誰接任，政府未公布。



同樣未提及的，包括粵港澳大灣區發展專員陳潔玲，她將離開專員崗位，由發展局副秘書長林雅雯接手，未提及陳潔玲去向。《香港01》今早（13日）報道，官場流傳一名D6級女資深政務官「劈炮」遞辭職信，挽留成功與否皆有不同說法，聽聞她會先放長假期。



民青局、保安局、公務員局換常秘

民政及青年事務局常任秘書長林雪麗下周一（19日）起出任公務員事務局常任秘書長，接替已年滿60歲、同日開展退休前休假的梁卓文。同日，保安局常任秘書長李百全，接替林雪麗出任民政及青年事務局常任秘書長。

保安局常秘接任人未公布

至於保安局常秘一職由誰接任，政府未公布。《香港01》今早報道，政府新聞處處長廖李可期預料將接任保安局常秘。廖李可期去年升任新聞處處長不足一年，已「坐正」D6級政務官，即準備好升職至D8級常秘。23條立法期間出任保安局副秘書長，曾獲上司保安局局長鄧炳強讚揚是23條立法「幕後功臣」，又是「行政長官表揚榜」得主。

政制及內地事務局局長曾國衞（左）及粵港澳大灣區發展專員陳潔玲（右）。（資料圖片）

大灣區專員陳潔玲離任未提去向

同樣未提及的，包括粵港澳大灣區發展專員陳潔玲的去向。政府新聞稿提到發展局副秘書長（工務）林雅雯，將於下月9日接替陳潔玲，出任粵港澳大灣區發展專員，意味陳潔玲將離開專員崗位，去向未明。

發展局副秘書長（工務）林雅雯將出任粵港澳大灣區發展專員。（政府新聞處）

《香港01》今早（13日）報道，官場流傳一名D6級女資深政務官「劈炮」遞辭職信，挽留成功與否皆有不同說法，聽聞她會先放長假期。

律政司政務專員王學玲

律政司政務專員由駐京辦副主任阮慧賢接手

其他高職官員調動，包括政府駐北京辦事處副主任阮慧賢，將於下月9日出任律政司政務專員，接替已展開退休前休假的王學玲；助理政府化驗師張子俊，將於下月5日出任政府化驗師，接替同日展開退休前休假的李偉安。