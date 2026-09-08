《香港01》十周年｜李慧琼：乘持專業　如實報道香港歷史轉折

《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，全國人大常委、立法會主席李慧琼為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿指，《香港01》十載耕耘，始終秉持專業，如實報道了香港經歷「由亂到治」走向「由治及興」的歷史性轉折，並以客觀的新聞內容鼓勵各界互動交流，成功推動社會進步。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

9月3日，《香港01》成立10周年，《香港01》創辦人于品海(中)與行政總裁蘇曉婷(右三)，聯同出席慶典的全國政協副主席梁振英(右四)、中聯辦副主任孫尚武(左三)、前行政長官曾蔭權(左二)、政務司副司長卓永興（右一）、行政會議召集人葉劉淑儀(右二)及立法會主席李慧琼(左一)主持祝酒儀式。(香港01攝)

李慧琼在賀稿中表示，2026年是國家「十五五」規劃開局之年，為主動及更好對接國家戰略，立法會全力和協助政府制定首份五年規劃，積極聯絡各界匯集民意，向政府建言獻策，而議員的工作，有賴傳媒向社會廣而告之。

傳媒既向公眾提供客觀新聞報道，亦是反映社會脈搏、洞察民意的平台之一。議員作為「民意代言人」，除親身接觸市民外，亦會透過傳媒了解民情；議員政策倡議和立法會的工作，亦有賴傳媒向社會廣而告之。 全國人大常委、立法會主席李慧琼

立法會主席李慧琼女士出席《香港01》十周年慶祝酒會。

李慧琼續指，《香港01》始終秉持專業，如實報道香港經歷「由亂到治」走向「由治及興」的歷史性轉折，以客觀新聞內容鼓勵各界互動交流，推動社會進步。隨着完善選舉制度，落實愛國者治港，立法會樹立新風，展現主動識變、應變、求變的改革精神，迎來香港當前的良好局面。她期盼《香港01》繼續堅持守正創新，與立法會一道傾聽社會各階層聲音，忠實反映民意，為讀者提供多元新聞資訊，說好國家和香港故事，為共建更美好香港貢獻力量！