《香港01》十周年｜陳克勤：為港提供嚴肅思考空間 價值不言而喻
撰文：文維廣
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《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，行政會議成員、立法會議員、民建聯主席陳克勤為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿指，《香港01》創立十載，憑藉敏銳的媒體觸覺，已成為本港最具影響力的媒體之一， 他祝願《香港01》在下一個十年持續深耕，以專業視野開拓新局，與香港並肩同行。
陳克勤表示，在科技變革深刻影響傳媒生態，世界處於百年未有之大變局的當下，《香港01》堅守有深度的新聞報道分析及政策倡議與分析，價值不言而喻。
《香港01》堅守有深度的新聞報道分析及政策倡議與分析，在紛擾的資訊洪流中，為大眾打造了一個切合新時代受眾習慣的輿論平台，為正面對前所未有的挑戰與機遇的香港提供嚴肅思考的空間，其價值不言而喻。
展望未來，陳克勤期待《香港01》能繼續秉持專業客觀的精神，立足香港，背靠祖國，面向世界。除了發掘啟發人心的觀點，更能發揮媒體作為橋樑的作用，就社會建設與制度變革提出具建設性的建議。
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