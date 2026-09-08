《香港01》十周年｜吳永嘉最愛細讀深度報道：堪稱知識集聚高地

《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，立法會議員、經民聯黨魁吳永嘉為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿指，形容《香港01》內容包羅萬有，由「即時新聞」到「偵查報道」，滿足不同讀者需要。他特別提及自己最愛細讀「深度報道」，指其匯聚名家論盡時局、深入剖析、暢述觀點，堪稱「知識集聚高地」。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

吳永嘉以《香港01》的名稱破題，指「由零到一，從無到有，看似單一的方向，卻有無限可能，等待被發掘」，是《香港01》堅守的理念。

十年代表「1」個年代，這10年香港經歷「由亂到治」、「由治及興」，《香港01》見證了重大變遷。 立法會議員、經民聯黨魁吳永嘉

9月3日，《香港01》舉辦十周年慶祝酒會暨答謝晚宴。（香港01）

他表示，十年前，《香港01》打開本地倡議型媒體新篇章，推動「媒體+」，從「記錄者」、「報道者」，走向「論述者」、「倡議者」，由衷期望往後「N」個年代，《香港01》繼續公正報道、共建未來。