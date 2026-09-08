《香港01》十周年｜邵家輝：站在新聞最前線　展現專業堅毅與擔當

《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，全國政協委員、立法會議員、自由黨黨魁邵家輝為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿。他形容，十年來，《香港01》立足香港、放眼世界，無論風雨，始終站在新聞最前線，為市民送上及時、準確的資訊，展現專業、堅毅與擔當。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

立法會議員邵家輝拍攝短片，祝賀《香港01》成立十周年。

邵家輝在賀稿中指出，《香港01》自創立以來便擁抱數位革新，勇於突破傳統紙媒框架，成功引領香港傳媒數字化轉型，成為本港最具影響力的數字媒體標竿。

貴社不只報導新聞，更與時並進，以創新思維打造集深度新聞、多元生活與便捷服務於一體的「全方位資訊知識平台」，涵蓋時事、社會、娛樂、科技等範疇，緊貼城市脈搏，回應不同讀者所需。 立法會議員、自由黨黨魁邵家輝

9月3日，《香港01》舉辦10周年慶祝酒會，貿發局主席馬時亨台上發表對《香港01》的感受。（香港01）

展望未來，邵家輝祝願《香港01》繼續恪守新聞專業，秉持創新精神，向全球讀者講好中國故事、香港故事，為社會帶來更多有深度、有溫度的內容。願下一個十年更上層樓，繼續發光發熱！