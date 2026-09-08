《香港01》十周年｜邵家輝：站在新聞最前線 展現專業堅毅與擔當
撰文：文維廣
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《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，全國政協委員、立法會議員、自由黨黨魁邵家輝為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿。他形容，十年來，《香港01》立足香港、放眼世界，無論風雨，始終站在新聞最前線，為市民送上及時、準確的資訊，展現專業、堅毅與擔當。
邵家輝在賀稿中指出，《香港01》自創立以來便擁抱數位革新，勇於突破傳統紙媒框架，成功引領香港傳媒數字化轉型，成為本港最具影響力的數字媒體標竿。
貴社不只報導新聞，更與時並進，以創新思維打造集深度新聞、多元生活與便捷服務於一體的「全方位資訊知識平台」，涵蓋時事、社會、娛樂、科技等範疇，緊貼城市脈搏，回應不同讀者所需。
展望未來，邵家輝祝願《香港01》繼續恪守新聞專業，秉持創新精神，向全球讀者講好中國故事、香港故事，為社會帶來更多有深度、有溫度的內容。願下一個十年更上層樓，繼續發光發熱！
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