《香港01》十周年｜吳秋北冀堅守新聞操守　扎根基層貼近市民心聲

《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，行政會議成員、立法會議員、工聯會主席吳秋北為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿，指《香港01》十年耕耘，在香港傳媒領域留下了深刻的發展軌跡，同時見證了香港社會的時代變遷。他期盼《香港01》能繼續正視傳媒的社會責任，堅守新聞操守，並扎根香港基層、貼近市民心聲。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

9月3日，香港01舉辦10周年慶祝酒會，創辦人于品海與一眾主禮嘉賓及特邀嘉賓合照。（香港01）

吳秋北在賀稿中表示，對《香港01》迎來創辦十周年致以誠摯祝賀，祝願《香港01》十周年快樂，未來堅守正道、行穩致遠，與香港社會共赴高質量發展新征程。

媒體作為社會公器，肩負傳遞信息、引導輿論、服務市民的重要責任，十年耕耘，《香港01》在香港傳媒領域留下了自身發展軌跡，亦見證了香港社會的時代變遷。 媒體作為社會公器，肩負傳遞信息、引導輿論、服務市民的重要責任，十年耕耘，《香港01》在香港傳媒領域留下了自身發展軌跡，亦見證了香港社會的時代變遷。

行政會議非官守議員吳秋北先生出席《香港01》10周年慶典。

吳秋北指出，媒體作為社會公器，肩負重要社會責任。值此十周年之際，他期盼《香港01》正視傳媒社會責任，堅守新聞操守，扎根香港基層、貼近市民心聲，傳遞正向價值，摒棄有害輿論導向，順應香港由治及興的大勢，為香港良政善治、民生改善貢獻正向力量。