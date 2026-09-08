《香港01》十周年｜吳秋北冀堅守新聞操守 扎根基層貼近市民心聲
撰文：文維廣
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《香港01》在9月3日舉辦成立十周年慶典，行政會議成員、立法會議員、工聯會主席吳秋北為《香港01》十周年紀念特刊撰寫賀稿，指《香港01》十年耕耘，在香港傳媒領域留下了深刻的發展軌跡，同時見證了香港社會的時代變遷。他期盼《香港01》能繼續正視傳媒的社會責任，堅守新聞操守，並扎根香港基層、貼近市民心聲。
吳秋北在賀稿中表示，對《香港01》迎來創辦十周年致以誠摯祝賀，祝願《香港01》十周年快樂，未來堅守正道、行穩致遠，與香港社會共赴高質量發展新征程。
媒體作為社會公器，肩負傳遞信息、引導輿論、服務市民的重要責任，十年耕耘，《香港01》在香港傳媒領域留下了自身發展軌跡，亦見證了香港社會的時代變遷。
吳秋北指出，媒體作為社會公器，肩負重要社會責任。值此十周年之際，他期盼《香港01》正視傳媒社會責任，堅守新聞操守，扎根香港基層、貼近市民心聲，傳遞正向價值，摒棄有害輿論導向，順應香港由治及興的大勢，為香港良政善治、民生改善貢獻正向力量。
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