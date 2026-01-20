飲用水風波懶人包　審查報告揭物流署一系列錯失　一文看清時間線

政府採購冒牌飲用水風波，審計署去年10月20日發表的審查報告，揭發物流署由市場調查至風波爆發前，涉及一系列嚴重錯失問題，而鑫鼎鑫的詐騙行為早已有跡可循，物流署4月25日已發現鑫鼎鑫的標書有問題，製造商的印章名稱不正確，由「樂百氏」變成「百氏」，但當時署方並沒追究，只要求重新提交文件。政府飲用水風波懶人包，物流署一系列嚴重錯失一文看清。



鑫鼎鑫商貿有限公司為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（資料圖片／廖雁雄攝）

投標文件製造商名稱「樂百氏」變「百氏」 物流署無深究

審計署審查文件揭露，其實鑫鼎鑫的詐騙行為早已有跡可循，物流署早於去年4月25日，已發現鑫鼎鑫投標提交的兩份文件中，製造商的印章名稱不正確，「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」變成「百氏（廣東）飲用水有限公司」。

物流署要求鑫鼎鑫釐清，雖然這次印章名稱正確，但署方收到經修訂的文件後再沒有提問。

鑫鼎鑫8月初要求更改合約 「鑫樂水」改名「Happy水」

鑫鼎鑫在去年6月26日獲批出合約，時間線快轉至中標後的同年8月8日，物流署收到鑫鼎鑫的通知，聲稱製造商「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」的運作，因大雨而受嚴重影響，因此要求更改合約，將製造商換成「東莞市東娃飲用水有限公司」，品牌名稱並由「鑫樂」改為「Happy／喜士」。

「時貿國際有限公司」獲政府合約，向新界政府場地供應「喜士Happy」水。（資料圖片／廖雁雄攝）

鑫鼎鑫稱新飲用水與「Happy水」同源 物流署竟接受同一檢測報告

其後物流署要求鑫鼎鑫提交相關證明文件，包括新製造商的意向書及水質檢測報告，以供審核。鑫鼎鑫隨後在8月8日提交一份檢測報告，申請人名稱為「時貿國際有限公司」，即政府在新界及部份大嶼山的樽裝飲用水的承辦商。

鑫鼎鑫同日並提交時貿國際製造商所發出的信件，信中確認供應給鑫鼎鑫及時貿國際的樽裝飲用水為相同，因此該份由時貿提交的檢測報告，能與鑫鼎鑫共用；另外也提交該製造商的意向書。物流署在8月8日分別以電話和電郵，向時貿國際核實文件的真確性。

鑫鼎鑫並在8月11日提交檢測報告（申請人名稱為鑫鼎鑫、並非時貿國際），報告由香港標準及檢定中心發出，物流署於是同日聯絡該檢測中心，以核實報告的有效性。

許正宇2025年10月20日公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施。（資料圖片/廖雁雄攝）

物流署未獲檢測中心確認便批准合約更改

不過審計署發現，物流署並未收到香港標準及檢定中心的確認時，已在8月11日批准合約更改，將製造商由原來的「樂百氏」改為「東莞市東娃飲用水」。翌日香港標準及檢定中心回應指，從沒有發出相關檢測報告，即鑫鼎鑫提交的報告無效，涉嫌懷疑虛假文件。

惟物流署在同日只要求鑫鼎鑫在8月25日或之前，重新提交有效的檢測報告，同時又批准鑫鼎鑫將品牌名稱由「鑫樂」改作「Happy／喜士」。

物流署與真「樂百氏」會面方確認文件偽造

另一邊廂，物流署8月11日收到「樂百氏」的來信，澄清沒有參與供應樽裝飲用水，署方8月12日向鑫鼎鑫發出電郵要求澄清，並在8月14日與鑫鼎鑫會面，再在8月18日與「樂百氏」的代表會面，方發現鑫鼎鑫今年4月25日提交的兩份文件為偽造，署方翌日終止合約。

物流署解釋︰鑫鼎鑫提交文件足以證明飲用水符合安全

為何物流署信任鑫鼎鑫更改製造商？報告引述物流署解釋，由於鑫鼎鑫最初提交相關證明文件，即製造商「東莞市東娃飲用水有限公司」的意向書及確認信件，以及申請人為時貿國際的水質檢測報告，足以證明新製造商向鑫鼎鑫供應的樽裝飲用水，能符合安全標準的規定。

審計署提出多項建議，包括物流署署長應採取措施，改善供應商更改合約的審批流程，例如確保一切所需文件已收齊和妥當無誤，才批准供應商更改合約；而事件也反映物流署核實投標者資料有所不足，部門人員也欠缺防範詐騙的意識。

曾傳涉事檢測中心為鑫鼎鑫發證明 林健鋒︰無同佢做過

上述報告內容正解答飲用水風波其中一個不解之謎。8月18日曾有消息指，鑫鼎鑫曾提交來自香港標準及檢定中心的水質證明文件，同日該中心董事、立法會議員林健鋒立即鄭重澄清「無同佢做過」，強調沒有為鑫鼎鑫測試水質，也無發出相關證明，如今真相大白。