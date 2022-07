授勳︱娛圈三人受嘉許汪明荃獲頒金紫荊　UNCLE RAY林超賢奪銀銅

7月27日凌晨,政府公布授勳名單,破紀錄達889人,當中包括東京奧運金牌得主張家朗、兩銀「飛魚」何詩蓓及銅牌的李慧詩,娛樂圈亦有3人上榜,分別為入行逾50年的汪明荃、從事廣播工作逾70載的Uncle Ray及林超賢導演。



汪阿姐2004年獲頒銀紫荊星章後,相隔18年再登授勳名單,獲頒金紫荊星章。(視覺中國)

汪阿姐2004年獲頒銀紫荊星章後,相隔18年再登授勳名單,獲頒金紫荊星章。憲報中讚揚:「汪博士從事演藝工作逾五十年,功高望重,對本港藝術文化界的建樹尤為突出,特別對振興、弘揚和傳承粵劇作出重要的貢獻,現獲頒授金紫荊星章。汪博士致力向市民大眾推廣這項世界級非物質文化遺產,在參與傳統粵劇和新編劇目的演出、培育新秀、拓展觀眾羣,以及支持文化交流活動等方面,成果甚豐。」

被稱為樂壇教父的著名唱片騎師 Uncle Ray(Ray CORDEIRO,郭利民),縱橫香港廣播界逾 70 載,在香港電台第三台主持節目《All The Way with Ray》超過40年,在直播室推介西方音樂。憲報中讚揚:「他畢生致力推動本地流行音樂和為社會大眾提供娛樂,亦培育出不少新晉歌星和樂隊,贏得「樂壇教父」的美譽。」

Uncle Ray 2008年獲香港特區政府頒發銅紫荊星章,相隔14年再獲授勳。(香港電台提供)

至於林超賢導演獲頒授銅紫荊星章。憲報中讚揚:「林先生是香港著名的電影導演、製作人和編劇,對香港電影業貢獻良多。他的導演生涯輝煌燦爛,曾執導超過二十五部電影。其執導技巧啟發不少中外同行,他亦身體力行支持香港發展為中外文化藝術交流中心。」