立法會12.18補選4席　選管會：點票時間與換屆選舉逾3小時相若

立法會四個選委界議席補選明天（18日）舉行，選舉管理委員會主席陸啟康到灣仔會展票站視察。他表示，投票站及點票中心不論軟硬件均已準備就緒，有信心補選順利舉行，選管會將確保選舉在公開、公平及誠實下進行。



陸啟康指不會預測點票時間，但有信心選舉有效率地舉行，參考去年立法會選委界點票需時3小時17分鐘，相信會在合理時間內公布結果。他說，目前共有12名選委登記在竹篙灣社區隔離設施投票，選票經過消毒處理後，才會運到會展點票站。



左為陸啟康。(夏家朗攝)

目前12名選委登記竹篙灣投票

陸啟康指，今次補選共有6名候選人，投票時間為早上9時至11時半，將沿用優化措施，按照5個界別，為選委劃分5個投票時段以分散人流，減低傳播風險。他拒絕預測點票時間，但認為可參考過往同類選舉，例如2021會立法會選舉選委界別用上3小時17分鐘，相信投選4席及40席，使用電子光學識別機點算所需時間差不多。

對於候選人中大工程學院副院長黃錦輝，及商湯香港總經理尚海龍，涉嫌違規漏報支持者同意書，陸啟康表示選舉事務處已得悉事件，並去信參選人要求遵守相關指引和規例，不會評論個別個案。

灣仔會展票站。(夏家朗攝)

候選人漏報支持者同意書 遭提醒須遵守規例

陸啟康早前表示會檢討選舉指引及法律，他稱，有政黨反映選舉法例過於複雜，但現時最重要是籌備好兩場選舉，其後會向特首提交實質建議，希望令選舉更人性化，會適時向公眾交代。

今次補選採用全票制，選委必須投票予4名候選人，否則會被視為無效選票。選委填好選票後，可使用驗票機確保選票已揀選4名候選人。