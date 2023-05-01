勞動節｜工聯會棄遊行改辦記者會爭權益 吳秋北：工運形態改變

作為本港最大工會的工聯會，疫情前的多年均在「五一」勞動節舉辦遊行，爭取勞工權益。今年社會復常，該會卻以記者會取代遊行。工聯會會長吳秋北指，不同歷史時期賦予工會的使命也有不同，隨落實愛國者治港原則，本地的工運形態也將進一步改變。



他促請，政府帶頭取消外判，完善最低工資檢討及協商機制，保障零散工及「平台工」權益等。



過去工聯會每年「五一」均會舉辦遊行，2020年反修例事件期間改為舉辦記者會，2021及2022年則因為疫情而停辦遊行。國務院港澳辦主任夏寶龍上月中來港考察期間，出席特區政府舉辦的全民國家安全教育日活動發表重點講話指，表明遊行不是唯一達民意的方法。

之後，先有勞聯以警方遲遲未回覆及有工友擔心警方會要求掛上號碼牌遊行而卻步，主動撤回勞動節前的遊行申請。工聯會曾多次被問及會否繼續於勞動節辦遊行，回覆不離評估中，或稱表達意見倡議及訴求有各種各樣模式，會衡量、不會放棄任何可能性。

最終，工聯會今日舉行記者會，吳秋北指，今年「五一」工聯會以「發展經濟，創造就業；維護權益共享成果」為主題，舉辦記者會向政府表達五項訴求，並邀請予不同行業的基層工友分享自己工作的辛酸及訴求。

建造業工友強烈反對輸入外勞

其中，從事建造業的梁先生強烈反對政府擴大輸入外勞，他指建造業收入雖然可觀，但因為年輕人找不到途徑入行，加上地盤環境惡劣及職安問題嚴重，故行業仍嚴重缺人，導致出現「一時飽死、一時餓死」的情況。

護衞業冀最低工資一年一檢

從事護衛業的王先生提到，今日（1日）是實施最低工資新水平40元的日子，但認為新水平仍過低，「連買飯盒都買唔到」，建議政府盡快落實最低工資一年一檢。自由工作者兼外送員黎先生關注政府對自由工作者的權益保障欠奉，指零散化的就業模式一直得不到勞工法例的保障，批評政府對「假自僱」現象不聞不問。

提到最低工資今日起增加至時薪40元，工聯會理事長黃國表示，扣除同期通脹率7.5%後，實際購買力只有37.2元，工資變相沒有增加，反而減少，並不合理，促請政府檢討最低工資調整機制，確保勞工分享成果。

他續指，香港並非人力不足，認為只要提高待遇，改善工作條件，「好工一定有人做」。