輸入外勞｜民用航空事業職工總會抗議欠監管　促交代交通津貼詳情

撰文：文維廣
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香港民用航空事業職工總會約十名代表，今早（20日）到政府總部請願，抗議當局上周公布的輸入外勞計劃欠缺監管，促資方調升本地僱員薪酬待遇。

香港民用航空事業職工總會反對欠監管輸入勞工到政府總部請願（工聯會直播截圖）

主席李永富表示，憂慮輸入外勞後沒有機制保障本地員工福利，並要求資方上調機場員工薪酬及福利待遇，包括增加大部分工種的底薪；並促請當局交代機場員工交通津貼方案，向機場員工提供免費或優惠車費的交通專線。

另外，工會亦建議當局為機場員工優先編配東涌或鄰近地區公營房屋，減省通勤時間。

▼6月13日　政府公布引入6300個機場前線員工▼

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政府上周宣布為運輸業推出特別計劃輸入外勞，涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、倉務處理員等，總配額上限為6,300人。按政府計劃，聘用外勞的僱主要一筆過繳付每人每月400元「僱員再培訓徵款」，供再培訓局加強培訓本地勞工；而航空業僱主若輸入勞工，須額外向機管局繳交每人每月400元，機管局每年會撥出與收取總額相若款項，一併全數用於資助負責機場營運的本地前線員工交通費。當局預計，一年涉款最多6000萬元。

▼6月13日　圖解政府輸入勞工特別計劃▼

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