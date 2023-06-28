三隧分流落實8月2日實施　私家車行紅隧收30 西隧60

立法會今日(28日)三讀通過《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，落實今年8月2日政府收回西隧經營權時，實施三隧分流方案，採用「633」固定收費方案，私家車使用西隧收費下調至60元，使用紅隧和東隧調高收費至30元，使用西隧和紅隧收費差額從55元下調至30元。



有議員指基於本港隧道的容量設計，無論如何安排都可能出現「三隧齊塞」，但市民仍然只能含淚接受三隧分流方案。政府原議案最終獲過半數議員通過，易志明的修正案則不獲通過。



根據政府的方案，三隧分流下，的士的隧道費劃一是25元，商用車是50元。而相關收費安排只會實施幾個月，今年內政府會有第二階段方案，即不同時段有不同收費。

聲言將投下棄權票的「A4聯盟」九龍中立法會議員楊永杰指，三隧分流繁忙時間是偽命題，隧道使用率在繁忙時間超出設計容量，無論如何都是塞車，分流得好亦會出現「三隧齊塞」，但為香港整體利益，市民唯有含淚接受。

倡實施彈性上班時間

他又指紅隧、東隧加價太高，市民難以接受。他又認為，若市民不改變上班下班時間，其實起不到分流作用，不同時間、不同收費亦「廢了武功」。他建議公務員彈性上下班，例如上班時間早於7時48分前、10時15分後；下班時間於下午4時38分前、晚上7點後，疏導車流量。

應增建第4條過海隧道

立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌也認為，分流方案下，塞車問題仍是無法解決，但可以紓緩，自言是「不同時段不同收費」的支持者，只要有幾個百分點的市民提及或延遲出門，已經有助紓緩交通壓力。至於西隧收費較高，他指是要讓西隧要在繁忙時段保持較為暢通，希望政府收回其他隧道後要再一併考慮調整，以減輕市民負擔。

陳恒鑌呼籲政府不要「錢照收」、系統出現種種問題，又稱最好是增設第4條過海隧道，但相信需要時間。此外，他希望政府推出泊車轉乘的措施，認為現時措施落後，批評政府沒有大政策支持。

民建聯立法會議員陳學鋒稱，三隧分流方案一定有不同看法，直言不會有「全民掌聲」，希望收費不會被政府牟取暴利，甚至是「懲罰性收費」，直言無奈接受方案。他指，巴士過隧道劃一50元收費，路線不會再受到隧道影響，希望路線可改善至更加惠民。

紅隧、東隧在繁忙時間較西隧塞車。（資料圖片）

易志明修正案被迫不包括東隧 效用成疑

而航運交通界立法會議員易志明將提出修正案，其修訂原是針對商用車和的士的收費，由政府建議的50元和25元隧道費，一律下調至20元。但立法會議事規則表明，若議員修正案可導致影響政府收入或其他公帑，須獲行政長官書面同意。立法會主席梁君彥因而裁定，易志明針對東隧的修訂會令政府一年少收約1億元，只批准其涉及西隧及紅隧的修訂，不包括東隧。此舉卻令易志明的方案變成只有西隧及紅隧減價，效用成疑。

易志明指，過海隧道交通擠塞的問題影響香港多年，政府建議下調西隧收費，而上調紅隧及東隧的收費，相信可有效分流車流，不過他直言：「三隧分流討論多年，亦都無辦法在不經驗證的情況下找出完美方案，倘若又有一些不知明的猜測，最終大家只能繼續忍受三隧擠塞的問題。」

易志明指政府建議商用車輛劃一收費50元，有違效率優先的原則，運輸業界對政府建議表示不認同。他又引述政府所指隧道費多年無調整，而增加至50元，他表示業界對此表示理解，但難以接受一次過增加費用近5倍。他又稱，政府提出的新方案或會加劇「白牌車」情況。

立法會審議三隧分流條例草案，易志明提出修正案。（廖雁雄攝）

林振昇指政府未好好照顧商用車輛負擔

選委界立法會議員林振昇肯定政府的工作，指針對私家車的費用調整有大改動，不過他質疑政府方案未有好好照顧商用車輛的收費負擔，直言：「我係有啲失望。」他以紅隧為例，指有不少貨車現時只需要支付15至20元的隧道費，現時的新方案卻一下子將隧道費加至50元，加幅高達兩倍，強調有不少商用司機不是大老闆，加幅只能自己「硬食」，認為現方案的分流效果存疑，表明支持易志明所提出的修訂方案。

他續指，倘易志明的修訂案獲得通過，使用紅隧的商用車將轉為使用西隧，令紅隧壓力減少，加上商用車使用海底隧道的佔比較低，主要仍是私家車，佔使用率為六成，直言：「我睇唔到即使易志明嘅修訂獲得通過會造成好嚴重嘅後果，整體嚟講係比而家要好。」

他認為政府在諮詢商用車的時間上有改善空間，「或許能夠早點接受商用車界的意見，能夠將收費略為降低，易志明議員可能未必會提出修正，亦都唔會造成因要符合議事規則而只有紅隧及西隧修正案獲批的現象」，期望政府未來做好諮詢工作。

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林世雄：修正案得不償失 政府原議案獲通過

運輸及物流局局長林世雄表示，易志明的修正案會影響政府理順車流的原意，反而令到繁忙時間更塞車，形容結果「得不償失」。他又指，修正案或會令商用車業界兜路走，令燃油成本上升，反而不利業界發展。林世雄強調，政府所提出的是深思熟慮的方案，期望議員支持議案。

易志明所提出的修改案獲過半數反對，終被否決。而政府議案最終三讀通過。