區議會選舉2023．持續更新｜選管會今危機管理會議　警方匯報風險

【區議會選舉／區議會選舉2023／區議會選舉候選人／區議會選舉票站】區議會選舉今日（10日）舉行，地區直選投票時間為上午8時半至晚上10時半，而地區委員會界別互選則由早上8時半至下午2時半，《香港01》全程報道選舉情況。



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候選人名單：區議會選舉｜一文盡覽399名候選人 直選候選人附相片

【08:43】選管會主席陸啟康今早主持危機管理委員會第二次會議，實時密切監察區議會一般選舉的進行。聽取各部門代表的即時匯報，包括警務處最新的安全風險情報、選舉事務處在警務處協助下運送選票的過程、以及投票站的準備情況。

選票於投票日前已運往各區警署妥為保存，並於今日清晨由警務人員和選舉工作人員一同由各區警署運送到各投票站使用。陸啟康得悉所有投票站已準時開放，投票站工作人員亦已全部各就各位為選民服務。

【08:30】今日（10日）是完善地區治理後，首場區議會換屆選舉，投票時間較往年縮短一時間，延至早上8時半開始，多個票站已有選民在排隊等候開門。

行政長官李家超即將到位於半山的高主教書院票站投票，多部警車停靠票站附近，亦有多名警員在街道巡邏。社民連昨天（9日）預告，今早將到高主教書院就是次選舉向李家超抗議。

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