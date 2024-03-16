醋好處丨呷醋降低飯後血糖和胰島素！醫生3點提醒要選擇無糖成分

醋是料理時常用的調味品，同時也是能為健康帶來助益的養生飲品。



台灣新陳代謝內分泌科醫師李晨瑜就分享，從過去不少研究論文中，可以發現醋有降低餐後血糖和胰島素的功效，一餐飲用10～30毫升即可，但最好選擇無糖的醋，且切勿以喝醋取代糖尿病藥物的治療。

喝醋有效降低飯後血糖和胰島素？（按圖看清👇👇👇）

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研究證實喝1飲品，有效降低飯後血糖和胰島素

李晨瑜在Facebook「李晨瑜醫師 新陳代謝內分泌專科」發文指出，從1988年至今，有許多探討醋如何影響餐後血糖的研究，結論是無論健康的個體、葡萄糖不耐症或糖尿病患者，都有看到喝醋後，餐後血糖和胰島素下降的現象。然而這僅限於高升糖指數的飲食，若是低升糖指數的飲食，喝醋對於餐後的血糖不具顯著性影響。

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再談到醋影響血糖可能的機制，李晨瑜說明，包括可以延緩胃排空速率；抑制小腸上皮細胞雙糖的活性；醋酸會刺激周邊組織利用葡萄糖，減少血液中循環的葡萄糖；抑制消化澱粉酶，以減緩碳水化合物的分解，進而降低血糖。不過要小心的是，對於本來就有胃酸倒流或胃潰瘍的人，喝醋可能會影響消化道黏膜，造成腸胃不適。

至於食用醋的方式，李晨瑜表示，一餐飲用10～30毫升的醋是可接受的份量，剛開始建議一餐10毫升的醋用100～200毫升水稀釋，並於餐前飲用。此外，水餃、火鍋沾醬加醋調味，或是生菜沙律淋上油醋醬，也都是可行的方式。

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文末，李晨瑜也有3點提醒，首先是本身就容易胃酸倒流的人，建議於餐中或餐後服用；其次，應選擇無糖成分的醋，例如無添加糖的純蘋果醋；最後，喝醋對於血糖的影響，並不等同於糖尿病藥物的治療效果，所以千萬不要用喝醋取代適當的治療。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：改善糖尿病別光靠吃藥！研究證實喝1飲品，有效降低飯後血糖和胰島素】

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