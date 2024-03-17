冰菜營養丨促進毛髮生長、抗氧化、防癌！生食、搭配煎烤食物均可

最近是台灣澎湖冰菜產季，冰菜富含的肌醇等營養素可增進毛髮生長、幫助醣類代謝，還能清除自由基預防癌症。



冰菜怎麼吃？去哪裡買？價錢如何？吃冰菜有什麼禁忌嗎？營養師推薦冰菜能促進毛髮生長，還能幫助醣類代謝，趁產季正是嘗鮮保健的好時機。

吃冰菜有什麼禁忌？冰菜怎麼吃？（按圖👇👇👇）

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冰菜（Ice plant），也稱為「冰菜」，原產於非洲，主要生長於南非的海岸，原本只是野生的觀賞植物，經日本學者發現它擁有非常豐富的營養價值，於是進行改良，大力推廣，成為高經濟價值農作物。冰菜引進台灣時間不到10年，台灣台中區農業改良場表示，由於冰菜是熱帶植物改良而成，育苗適溫為20°C以下，在台灣夏季以水耕方式栽種，需要加設降溫設備才能順利生長。

冰菜稀有、營養豐富 每公斤曾要價逾台幣萬元

台灣剛引進時僅在少數的無塵室栽培，數量相當稀少，又因為具有高營養價值，許多名媛貴婦趨之若鶩，曾經每公斤要價高達台幣1萬2000元（約港幣2979元）。如今栽培方式擴展到自然培育，可土耕和水耕，產量穩定，價格相對親民，每公斤500至1000元台幣（約港幣125~249元）。目前在不少植物無塵室、專業設施農場及有機、生態農場會有冰菜栽培，其中又以澎湖的土耕栽培最具特色。由於澎湖的土地含有適合冰菜生長的礦物質，所栽培的冰菜葉片厚實、鹹味較濃；專業培育方式生產的冰菜則葉片小而鮮嫩，各有風味。

冰菜目前在台灣的產地，專業栽培室全年都有，露天自然栽培法的產期則在12月到隔年4月，主要是澎湖、台東、嘉義、屏東，由於栽培環境、鹽分及砂質土壤適合這位嬌客的生長。台北農產形容冰菜：外型有如多肉植物的葉片厚實，嘗起來像是鹹味版的蓮霧，摸起來如雞皮疙瘩的觸感。

台灣營養師梁風琦則分享，冰菜的口感獨特，從葉子到嫩莖都是水分飽滿的爽脆細緻口感。冰菜整株布滿囊狀細胞，好像水珠附著在上面，尤其是莖和葉子背面最為明顯，這些囊狀結晶是冰菜最具營養價值的部分，也是鹹味主要的來源，在冰菜生長過程中會不斷吸取土壤中的礦物質，因此被稱為「吸鹽作物」。

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營養價值高 促進毛髮生長、抗氧化、防癌

台灣梁風琦營養師指出，冰菜富含肌醇、β-胡蘿蔔素、維他命K、鉀，能夠幫助醣類代謝、增加凝血功能、還能清除自由基來預防癌症。其中肌醇主要存在大腦、心臟、卵巢，可以增進毛髮生長，對醣類的代謝、荷爾蒙、生殖細胞也都有重大作用；β-胡蘿蔔素是著名抗氧化物質，能清除自由基，預防癌症；鉀、維他命K則可維持正常凝血功能，可調節血管、血液的功能完整性。

吃冰菜有什麼禁忌？

吃冰菜禁忌有哪些？冰菜性涼，因此體虛胃寒和孕婦、女性生理期等處於體質敏感階段的人最好不要生吃。另外，冰菜含的鉀離子量相對較高，腎臟病患建議少吃。

冰菜哪裡買？價格多少？

高營養價值的冰菜要去哪裡買？最近冰菜可能在超市或街市出現，但可遇不可求，不少農戶也透過Facebook或各網購平台、電商開放訂購，每盒200～250克，價格帶落在75～150元台幣（約港幣19~39元），依訂購量而有差別。

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冰菜怎麼選？

北農表示，選購冰菜以新鮮翠綠、水珠狀的囊狀細胞密布、沒有萎爛現象為原則，如果色澤暗淡，葉片太過軟化，表示採收過久，失去新鮮度。

冰菜怎麼吃？生食、搭配煎烤食物都讚

冰菜的囊狀細胞會蹦出淡鹹感，厚大葉片的冰菜吃起來清脆，不太有粗纖維，葉片小則厚囊狀結晶多，是品質最佳時期；若葉緣有點轉紅則表示快開花，吃起來也會帶有點微酸。梁風琦營養師說明，冰菜洗淨後可搭配煎烤肉片、魚扒、香菇直接生食，或裹麵糊炸成蔬菜天婦羅，與煎烤味的鮮味食物都很搭；用於法式料理，配上三文魚、牛肉也很搭。做沙律是最簡單的吃法，沒有一般生菜的青澀味，沾千島、日式、芝麻沙律醬都適合；泡即食麵時，直接加一把冰菜下去悶，瞬間變身華麗版高級即食麵。

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另外，北農也推薦民眾一道奢華版冰菜冷食，不必開火就能吃到鑽石級的營養保健成分。

冰菜三文魚捲

材料：冰菜、煙燻三文魚、蘋果、牛油果、苜蓿芽、蔓越莓或提子等果乾、原味乳酪。



做法

1. 冰菜洗淨冰鎮，蘋果及牛油果去皮切細片、苜蓿芽洗淨。

2. 取煙燻三文魚，依序放入冰菜、蘋果、牛油果及少許苜蓿芽，撒上少許果乾，將煙燻三文魚捲起後擺盤。

3. 將乳酪淋於三文魚捲上即可上桌食用。



這道料理口感清爽，有春日和風的味道，如果喜歡口味重一點，還可以在捲起三文魚前，先淋上一點黃芥末，會更夠勁。

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