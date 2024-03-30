深圳美食｜大眾點評北京菜榜首常客　京味張烤鴨店必食4大推介

撰文：深圳Book
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京味張烤鴨店是深圳出了名的北京菜，一道傳統的「宮廷精品烤鴨」足以讓尋味的人滿足而歸。一進店，就感受到濃濃的京味，展現眼前的京式裝修風格，耳邊傳來洪亮的喊堂迎客聲，瞬間置身於老北京的衚衕裏。

朱紅燈籠高掛　營造到京一遊

八仙桌、大紅燈籠吊燈、鏤空窗欞、老京城壁畫，處處透着一股老北京風情，彷彿進了宮殿的錯覺。👇👇👇

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大氣典雅，古色古香，沒有太多的花裏胡哨更顯特別的有生活氣息。

在深圳火足了六年，榜首拿到手軟的「京味張」，驚喜新菜品等你來打卡！

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宮廷御膳，京菜活招牌：宮廷精品烤鴨👇👇👇

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用料珍貴　掛爐烤制

選用全都來自北京的正宗填鴨，每隻足足4斤半。肥瘦相間，皮下脂肪豐富，油香四溢；所謂金爐不斷千火，專屬的掛爐流派烤制，烤鴨經過多重工藝後200℃炭火烘烤80分鐘。

手藝精湛　新派拉條皮片法

吃烤鴨得趁熱打鐵，現場經過師傅精湛刀工，運用新派拉條皮片法，將嫩到飆汁的烤鴨開膛破肚！

手起刀落，一氣呵成，將鴨片得皮薄油亮，片片精華。

儀式滿滿　敲鑼驚喜上桌

敲鑼打鼓迎接「新鴨」，「京味張」的鴨子每隻還有專車接送上桌，專人服務，儀式感滿滿！

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獨家一品　御膳名吃三部曲

第一步，鴨胸脯皮蘸上白糖，入口即化，脆香十足；
第二步，打開荷葉餅，將鴨肉與鴨皮蘸上秘製鴨醬；
第三步，配上葱絲、黃瓜條，包成小荷服形狀入口。

宮廷御膳　京菜這樣點👇👇👇

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1. 荔枝蝦球　有顏有料

將Q彈的蝦球裹上鮮紅的脆花粒，放進油鍋中炸至金黃透亮即可撈出，鮮味逐漸被激發出來；荔枝蝦球將鮮嫩的蝦肉與甜蜜荔枝口感相結合，為蝦肉賦予濃厚的香氣。

端上桌的荔枝蝦球擺盤超級精緻，整道菜看起來就是有顏有料。一口下去先是酸甜可口的清爽感，整體外酥裏嫩特別彈牙；蝦肉含量滿分，與荔枝的清香味相得益彰。

2. 飄香水煮魚　辣而不燥

滿目的辣椒紅亮養眼，辣而不燥，麻而不苦。「麻上頭，辣過癮」是這道水煮魚的最大特點。

熱油澆蓋激發出椒麻的香味，魚肉提前用蛋清醃製過，吃起來尤其滑嫩，白嫩的魚肉覆蓋滿滿的辣椒，麻辣鹹香很是下飯，對純正廣東人來説可能有點辣。

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3. 八旗手抓烤羊排　醇厚多汁

手抓羊排選用的都是上好的進口羊肉，肉質細嫩多汁，一口下去肉汁充盈。肉質的醇厚回味，配上京味張獨家特製的韭菜花蘸料，每一口都是舌尖上的盛宴。（ps：醬料是靈魂，信我！）

再來説説它獨特的吃法，這也是手抓羊排的最大亮點。不需要刀叉，直接用手抓起，感受肉汁溢出指縫的刺激，享受撕咬肉塊的野性。開啓了新的吃肉體驗，既原始又新穎。

慈禧太后最愛的宮廷小吃　跟着點準沒錯

專注菜品研發的京味張，將地道的京味小菜打磨得道道精品；店員推薦的櫻花蝦豆腐，小梨吊湯這些統統盲點不踩雷！

京味張烤鴨店（羅湖旗艦店）
地址：羅湖區紅桂路紅桂大廈一層
京味張烤鴨店（福田kkone店）
地址：深圳福田區濱河大道9289號kkone商城A412
京味張烤鴨店（水貝KK TIME店）
地址：深圳文錦北路京基水貝時代廣場3層L3-317號
京味張烤鴨店（寶能中心店）
地址：深圳羅湖區寶能環球羅湖店5樓
京味張烤鴨店（竹子林店）
地址：深圳福田區竹子七道L號博園商務酒店二樓
京味張烤鴨店（南山店）
地址：深圳南山區南海大道百富大廈2111號
京味張·北京烤鴨（龍華店）
地址：深圳中梅路潤達圓庭西街一層36-4
京味張·北京烤鴨（龍崗南聯店）
地址：深圳銀翠路與龍崗路交叉口西南角
京味張烤鴨店（寶安萬達店）
地址：深圳寶安區寶民一路萬達廣場2棟A棟3F001
京味張·北京烤鴨（龍崗萬達廣場店）
地址：深圳華南二道萬達廣場5樓次主2號（近3號門）
京味張烤鴨店（益田假日店）
地址：深圳南山區西麗鎮留仙大道眾冠大廈益田假日里5L-7/8
京味張烤鴨店（觀瀾湖店）
地址：深圳龍華區廣培社區高爾夫大道8號1棟L402
京味張·北京烤鴨（龍崗灣畔店）
地址：深圳永香路灣畔購物中心2樓207號
京味張·北京烤鴨（沙井佳漾匯店）
地址：深圳新橋街道沙企社區蠔鄉路百佳華佳漾匯505L5層5006鋪

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【本文獲「深圳Book」授權轉載，微信公眾號：BookSZ0755】

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