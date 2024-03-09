揀椰菜貼士｜護胃助防癌 挑選5招揀結實或蓬鬆？正確存放保鮮30日

椰菜又被稱為結球甘藍、包心菜或玻璃菜，是廣受家庭喜愛的日常蔬菜之一。



它不僅口感美味多樣，同時具有豐富的營養價值。那麼，該如何選購優質的椰菜，以及如何延長其保鮮期呢？

椰菜挑選、保存秘訣（按圖了解👇👇👇）

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吃椰菜可防癌又顧胃

椰菜隸屬於十字花科蔬菜，其中富含有機硫化物，這些成分卻被證實是人體中極具抗癌潛力的成分之一。多項研究指出，椰菜中所含的植物化學物質具有降低乳癌、前列腺癌、大腸癌等風險的能力。

此外，椰菜還被稱為「天然胃藥」，原因在於它含有S-甲基甲硫氨酸（S-methylmethionine）這個成分也等同於維他命Ｕ，雖然維他命Ｕ並非被視為正式的維他命，然而它卻能刺激胃部黏蛋白的分泌，加速腸胃道黏膜的修復和再生，同時還具有抑制過量胃酸分泌的能力。

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椰菜的挑選、保存小貼士

如何挑選？

1. 外形應保持完整，避免出現破裂、斑點或葉片爛壞的現象。

2. 色澤宜為翠綠鮮豔，葉面不應呈現死白或乾枯狀態。

3. 底部的菜莖宜維持白皙，若出現泛黃情況，則可能代表不夠新鮮。

4. 輕捏梗部時應有清脆的聲音，這代表質地仍然鮮嫩。

5. 春季選擇蓬鬆且輕盈的，而冬季則宜挑選結實且具重量感的品質。



如何保存？

1. 常溫保存

是整顆未切割的椰菜，可以將其置於室溫20度以下的陰涼通風處，能夠保持其新鮮度約3至5天。

2. 冷藏保存

若預計保存較長時間，可以將椰菜用報紙包裹好後冰入雪櫃，報紙能夠阻隔雪櫃中的濕氣，有助於避免椰菜葉變爛。

進階作法為將椰菜挖去菜心，將莖部朝下，並剝去外層較老的菜葉，接著使用塑膠袋、保鮮膜或白紙包裹好，以避免冰太久而流失水分，這樣能夠在雪櫃保存約7至10天。

3道椰菜料理（按圖👇👇👇）

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3. 冷凍保存

煮不完的椰菜只需擦乾表面水分後切成大塊，再置於保鮮袋中冷凍保存，可保鮮期達30天以上。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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