降血脂｜護心血管網友熱議10大好油脂食物　牛油果第3、三文魚第2

隨著全民健康意識不斷提升，許多人開始控管飲食中的脂肪攝取量，擔心過多油脂會對身體產生負擔。不過，適量補充優質脂肪其實對健康很有益處，除了提供身體所需的營養素外，好油脂對心血管健康也很有幫助，同時還能增添食物的風味，給味蕾帶來更多層次的享受。因此，我們本次就針對「好油脂食物」進行觀測，一起看看哪些食物蘊含豐富的健康油脂吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「好油脂食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大好油脂食物。

網友熱議10大好油脂食物網絡聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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每日補充適量「堅果」保持血管暢通 10大好油脂食物別錯過

觀察近3個月網友針對「好油脂食物」相關話題的討論，可以發現「堅果種子」含有健康的不飽和脂肪酸，有助於降低體內壞膽固醇的水平，保持血管暢通，例如核桃可以抑制發炎、延緩認知功能退化；夏威夷豆則能促進油脂新陳代謝，起到調節血脂的作用；開心果不僅可以預防高血壓，還能夠潤腸通便，提升腸道健康等。

有營養師就分享「每天都要吃好油脂，堅果是我推薦的好油之一」，並提醒吃堅果要適量，以免攝取過多熱量，引起網友討論「沒錯，每天都要補充優質油脂」、「夏威夷果超好吃！」，指出堅果美味又營養，適量食用對健康很有益處。

此外，「深海魚」富含Omega-3脂肪酸，其中的DHA對腦部發育有重要的影響、EPA則有抗發炎的作用，能降低罹患心血管疾病的機率，因此成為許多人心目中的好油脂食物。有網友就在討論區上請益「減肥適合吃魚嗎」，吸引熱心網友解答「三文魚是個好選擇，優質脂肪又有蛋白質」、「可以吃鯖魚，雖然脂肪含量高但是健康的」、「減肥我都吃鱸魚和沙甸魚，是好油脂來源」，更是有網友提醒道「減肥不是不能吃油脂，而是要挑對食物吃」，建議民眾就算在減脂、減重期間，也要適量攝取健康脂肪。

改善高血脂和膽固醇過高飲食（按圖看清👇👇👇）

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攝取優質油脂的好選擇！ 牛油果適量吃有助穩定血糖

有森林牛油之稱的「牛油果」含有豐富維他命、Omega-3脂肪酸、葉黃素、礦物質鉀和鎂，對心血管和視力有保護的作用，還可以改善便秘、抗氧化，作為低GI食物也能夠穩定血糖、維持飽足感，在健力士世界紀錄中被列為「最營養的水果」。

台灣1名網友便分享「牛油果減重料理」，像是將牛油果與蝦仁包進越式春捲、將牛油果做成莎莎醬等，都能在增加食物風味的同時，兼顧營養攝取，留言區就有許多網友回覆「牛油果抹在麵包上，灑鹽和黑胡椒也超好吃」、「牛油果直接沾醬油或梅子粉就很好吃了」，表示牛油果適用於多種料理方式，是想攝取優質油脂的好選擇。

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你還知道哪些「好油脂」食物呢？健康脂肪是人體必需的營養素，在減肥控管熱量的同時，也別忘了參考網友熱議的好油脂食物，適量補充這些優質脂肪，讓身體保持在最佳狀態吧！

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