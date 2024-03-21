脂肪肝飲食｜1/4港人有脂肪肝！6食物助改善西蘭花合桃 5類人高危

脂肪肝症狀不明顯，並非肥人才有危機，瘦的也會中招！據中大研究統計全港約有1/4人口患有脂肪肝！都市人飲食習慣多肉少菜，除了會使體重和血糖飆升外，也是導致脂肪肝的成因！有脂肪肝怎麼辦？除了適量的運動，以下6款食物亦有助改善脂肪肝。



根據香港中文大學團隊研究發現，香港約有1/4人口患有脂肪肝。（iStock）

脂肪肝5類高危人士

脂肪肝的成因是肝臟團聚脂肪過多，超過正常水平而導致的疾病。根據醫學定義，正常肝細胞中的脂肪含量應低於5%，當比例超過5%或以上，便屬於脂肪肝。而擁有以下生活習慣的人士更容易患上脂肪肝：

脂肪肝高危人士1：喜歡喝酒人士

與朋友聚會，或下班後小酌一杯，是常見的都市人活動。不過，氣氛高漲的情況下，很容易便會攝取過多酒精。酒精在肝臟會被轉換為脂肪，從而提高患上脂肪肝的機會。

脂肪肝高危人士2：嗜糖或加工食物人士

除年輕人愛喝的台式飲品外，加工食品、醬料等都會添加果糖，而果糖會直接經由肝臟儲存成脂肪。另外，精緻糖分（即加工糖）也會在身體形成肝醣，儲存在肝臟和肌肉，過多的糖分便會轉化成三酸甘油酯，囤積成脂肪。

脂肪肝高危人士3：愛食油炸食物人士

油炸食物會增加人體內的游離脂肪，且會快速累積在肝臟及腸道周圍，形成內臟脂肪。

脂肪肝高危人士4：肥胖人士

肥胖是患上脂肪肝的成因之一。根據世界衛生組織的標準，BMI超過30的人士當中，幾乎都患有脂肪肝。

脂肪肝高危人士5：缺乏運動人士

運動量不足的人更易團積內臟脂肪。而辦公室工作的人，多久坐不動，更應多加注意。

長期久坐不動，容易團積脂肪！（Unplash）

脂肪肝症狀是什麼？

脂肪肝因症狀不明顯，即使患上脂肪肝也難以察覺到。只有當脂肪肝變得嚴重，導致明顯的肝腫大時，患者的右上腹部會脹起來。若是因酒精導致的脂肪肝，更可能會誘發酒精性肝炎，症狀有：噁心、厭食、倦怠甚至黃疸等。更嚴重的是，脂肪肝會導致肝臟慢性發炎，漸漸併發肝硬化，甚至肝癌。

脂肪肝治療方面，雖然醫學上目前還沒有藥物可治療脂肪肝，但想改善及預防脂肪肝，應避免酗酒、減少吃油炸及高糖分的食物，同時也要注意體重，建議每星期進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動，或至少75分鐘劇烈帶氧體能活動，以保持足夠的運動量。另外，也可吃以下食物幫助改善及預防脂肪肝：

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脂肪肝改善及預防的6種食物：

預防脂肪肝食物１：十字花科蔬菜

西蘭花、椰菜、白蘿蔔等蔬菜含有蘿蔔硫素，可幫助肝臟解毒。

預防脂肪肝食物2：豆類食物

黃豆、鷹嘴豆等豆類脂肪含量低、富含植化素及抗性澱粉，有助於減輕體重和保護肝臟，減少堆積肝臟脂肪。

預防脂肪肝食物3：含OMEGA-3食物

三文魚、牛油果、合桃和鯖魚富含奧米加3的食物，有人體所需的胺基酸，可降低身體的發炎反應。

預防脂肪肝食物4：燕麥

全穀類、高纖的燕麥，能加速膽汁排泄，幫助肝臟代謝膽固醇。

預防脂肪肝食物5：堅果

堅果含有維他命E，可抗發炎、抗氧化及降低患上脂肪肝機會。

預防脂肪肝食物6：咖啡

咖啡含有咖啡因、綠原酸、咖啡醇和脂肪酸等多種生物活性成分，其中咖啡因能降低因脂肪肝導致肝功能異常升高的指數。

參考資料：閱肝-香港中文大學肝臟護理中心