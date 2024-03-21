最多農藥蔬果2024｜士多啤梨9連冠！15款最乾淨名單+正確洗水果法
2024年最多農藥使用的「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）出爐，士多啤梨連續9年蟬聯冠軍，菠菜繼續排第2，羽衣甘藍和芥菜並列第3。葡萄由去年第8躍升至第4。若人體長期攝取農藥，會損害神經系統，甚至罹患淋巴癌及不育。
美國非有機蔬果 75%含農藥
美國公益組織「環境工作組」（EWG）自2004年開始，每年也會發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce），讓消費者了解有關農產品的殘留農藥問題，名單分為「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）及「乾淨蔬菜蔬果名單」（Clean Fifteen）。指南發現，在美國約75%的非有機蔬果也塗有農藥，當中約有95%非有機士多啤梨、菠菜和羽衣甘藍等綠葉蔬菜、芥菜、葡萄、桃和梨都含有可檢測到的農藥含量。
農藥可致不育 增淋巴癌風險
檢驗的非有機蔬果中，含有可能損害人體荷爾蒙系統的農藥。其中兩種，含有損害男性生殖系統的農藥含量最高。而其他農藥，同樣會危害健康，但仍在研究當中。不過，長期接觸農藥，有機會增加早產、神經管缺陷（neural tube defect）、先天畸形、自然流產、心臟病、淋巴癌、不育、精子濃度降低，以及人類基因受損等疾病的風險。
2024農藥殘留量最高的12種蔬果名單：
1. 士多啤梨（Strawberries）
2. 菠菜（Spinach）
3. 羽衣甘藍、羽衣甘藍和芥菜（Kale, collard & mustard greens，芥菜）
4. 葡萄（Grapes）
5. 桃子（Peaches）
6. 梨（Pears）
7. 桃駁李（Nectarines）
8. 蘋果（Apples）
9. 燈籠椒和辣椒（Bell & hot Peppers）
10. 車厘子（Cherries）
11. 藍莓（Blueberries）
12. 綠豆（Green Beans）
蔬果殘留農藥難以避免，惟有進食前徹底清洗，不同的蔬果洗法略有不同，但正確清洗仍需留意3大原則。
清洗蔬果3大正確做法
1. 徹底清潔雙手
食安中心建議，在清洗新鮮蔬果之前和之後，都必須徹底洗淨雙手。
2. 先浸泡、後沖洗
台灣食藥署建議，可先浸泡蔬果約3分鐘，讓蔬果表面的農藥能溶於水中，再將浸泡過的蔬果放在水龍頭下以流動的清水沖洗，其間可不時轉動蔬果，確保水流沖洗得全面，便可除去表面殘留的農藥。
3. 表面凹凸不平的蔬果直接沖洗
清洗平面凹凸不平的蔬果，如士多啤梨，浸泡反而未能徹底去除農藥。以流動水直接沖洗效果最佳。可搭配小刷子，逆方向刷洗表面的顆粒，然後去除士多啤梨的蒂頭，再簡單沖洗即可。
也有建議用鹽、小蘇打等方式加到清水裡浸泡蔬果，但台灣農委會並不建議，因這做法可能會延長農藥降解時間，反而增加蔬果污染機會。
最乾淨蔬菜蔬果名單（Clean Fifteen）三甲與去年一樣
EWG也發表了「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen），研究結果顯示，發現牛油果、粟米和菠蘿繼續位列前3名，是最少農藥使用的鮮蔬果。
乾淨蔬果名單2024
1.牛油果（Avocados）
2.粟米（Sweet corn）
3.菠蘿（Pineapple）
4.洋蔥（Onions）
5.木瓜（Papaya）
6.青豆-冷凍（Sweet peas-frozen）
7.蘆荀（Asparagus）
8.蜜瓜（Honeydew melon）
9.奇異果（Kiwi）
10.椰菜（Cabbage）
11.西瓜（Watermelon）
12.蘑菇（Mushrooms）
13.芒果（Mangoes）
14.番薯（ Sweet Potatoes）
15.紅蘿蔔（Carrots）
參考內容：農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce）