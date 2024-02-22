水果農藥殘留排名2024｜士多啤梨排第5！3種水果沒農藥 點洗最好?

水果農藥殘留排行榜2024！近日台灣農業部公布了今年最新的水果農產品農藥殘留監測研究成果報告，檢測6大種類的水果農藥殘留的合格及不合格比率。結果發現在4,119件水果樣本中有89件不合格，而港人最愛的其中一款水果更佔不合格比例中最高！



台灣農業部近日公布最新蔬果農產品農藥殘留監測研究成果報告，核果類中，芒果的不合格率為2.4%，比荔枝、龍眼都低。（資料圖片）

水果農藥殘留監測報告出爐 瓜果類不合格率最高

台灣農業部近日公布了「110年度（2021年）水果農產品農藥殘留監測研究成果報告」，其中將水果分為「大漿果類」、「小漿果類」、「柑桔類」、「梨果類」、「核果類」及「瓜果類」共6大類別作檢測。

水果農藥殘留檢驗種類：

【１】大漿果類：火龍果、鳳梨、香蕉、番荔枝、木瓜、酪梨、奇異果、百香果等

【２】小漿果類：葡萄、草莓、蓮霧、番石榴等

【３】柑桔類：柚子、檸檬、金柑、金桔、柳橙等

【４】梨果類：梨、印度棗、棗、柿子、枇杷等

【５】核果類：芒果、龍眼、荔枝等

【６】瓜果類：香瓜、洋香瓜、西瓜等



按圖即看農藥殘留檢測報告結果：

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是次農藥殘留檢測抽驗共4,119件水果樣品，當中4,030件在農藥殘留測試中合格，89件不合格，合格率97.8％，當中以「瓜果類」水果的不合格率最高，在215件抽樣樣本中有10件（4.7%）不合格，「小漿果類」水果的不合格率最低，在571件樣本中只有7件不合格，佔1.2%。

不過對比上一年的檢測報告，雖然水果農產品農藥殘留監測的整體合格率提升了0.4%，但細看「瓜果類」的不合格率較上年上升了2.1%，「小漿果類」的不合格率亦較往年上稍升0.2%。

百香果登農藥殘留榜首 牛油果、葡萄、金柑沒驗出農藥

「大漿果類」水果的農藥殘留檢測報告中，百香果的不合格比率最高，達到14%，酪梨（牛油果）的不合格比率為0，沒有任何樣本檢測到農藥殘留。「小漿果類」水果中，草莓（士多啤梨）的不合格率達到4.7％，為該類別類不合格率最高的水果，而葡萄則沒有檢驗出超標的農藥殘留。「柑桔類」水果中，檸檬的不合格率為2.5%，為該類不合格率最高的水果，而表現最好為金柑，不合格率為0。

按圖看水果農藥殘留不合格率排名前十名：

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「梨果類」水果的農藥殘留檢測表現以梨和柿子最佳，並無任何不合格樣品。不合格率最高的水果為印度棗，達到4.1%。「核果類」中的農藥殘留檢測報告顯示，荔枝的不合格率達到5.6%；龍眼的不合格率為4.3%；芒果的不合格率為2.4%。「瓜果類」的農藥殘留檢測報告中，西瓜的不合格率最高，有7.1%，洋香瓜（哈密瓜）的不合格率為4.1%，香瓜的不合格率為該類別最低，但亦有3.5%。

【第１０名】枇杷：3.3%

【第９名】香瓜：3.5%

【第８名】洋香瓜（哈密瓜）：4.1%

【第７名】印度棗：4.1%

【第６名】龍眼：4.3%

【第５名】草莓（士多啤梨）：4.7%

【第４名】荔枝：5.6%

【第３名】木瓜：6.6%

【第２名】西瓜：7.1%

【第１名】百香果：14%



台灣西瓜／木瓜進口量高 如何避免誤食農藥？

在台灣水果農藥殘留不合格率排名前十名中，以台灣西瓜和木瓜最受港人歡迎，在超市或街市都可以經常見到。記者亦翻查政府統計處商品貿易的進口數據資料，發現台灣西瓜及木瓜的進口量的確佔了相當高的比例。台灣西瓜在2023年全年的進口量為主要來源地的第3位，而台灣木瓜亦是香港進口木瓜的主要來源地之一。

按圖即看台灣西瓜及木瓜的進口數據：

食安中心指出，過量攝入除害劑殘餘有可能對健康帶來不良影響，如急性中毒、損害神經系統或器官、影響胎兒發育等，但亦提到人一生中從食物攝入除害劑殘餘的分量其實不致對健康帶來風險或影響。因此雖然台灣西瓜和木瓜在水果農藥殘留研究結果中的不合格率高，但亦無需刻意避免食用，只要做好清洗便可以安心進食。

正確洗水果方法 免農藥殘留

食物安全中心則建議，可以在流動的清水下徹底沖洗水果，然後以乾淨的毛巾或紙巾抹乾。至於硬皮的蔬果（如瓜類），可以用清潔的刷子把表面和縫隙間的污垢及污染物去除。惟食物安全中心不建議市民使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等清洗水果。食物安全中心亦會透過恆常的食物監察計劃，在進口、批發和零售層面抽查水果樣本，作除害劑殘餘的檢測，以確保在市面出售的水果是安全及適宜供人食用。