健康飲食｜得舒飲食6點提醒這樣吃才正確　有效降心血管疾病風險

根據2022年衛福部統計台灣人十大死因，心血管疾病佔了十分之三。得舒飲食（DASH diet）可有效降低心血管疾病風險，延緩疾病進展並降低死亡率。連續八周的得舒飲食，除了收縮壓與舒張壓顯著低於對照組，膽固醇亦顯著降低，而高密度膽固醇則顯著增加，是被各國推薦於心血管疾病的飲食。



台灣台北市立聯合醫院仁愛院區營養科營養師徐珮華指出，得舒飲食富含抗氧化劑、微量營養素和膳食纖維，降低飽和脂肪和反式脂肪含量，該飲食重點如下：

得舒飲食6點提醒（按圖👇👇👇）

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1、未精緻全榖雜糧類：每日至少1餐以上全穀雜糧類為主食，可以選擇糙米、燕麥、番薯、南瓜、薯仔等，富含膳食纖維、維他命和礦物質。

2、蔬果天天5+5：蔬菜和水果富含鎂離子、鉀離子、膳食纖維與植化素，建議每日5份蔬菜和5份水果，但糖尿病患者建議水果一天不超過2份。

3、每日1杯低脂乳品類：建議每日至少1杯（240c.c）乳品類。若有乳糖不耐症，可用無糖乳酪飲品替代。而市售芝士鈉含量較高，一片含有約300克的鈉（將近1克鹽），因此不建議作為補充鈣質的來源。

4、白肉取代紅肉：以白肉取代紅肉，瘦肉取代肥肉，大大的降低飽和脂肪酸的攝取量。在蛋白質建議由豆魚蛋肉類作為選擇順序，優先選用豆類、豆製品、魚肉，最後是肉類，減少內臟和加工肉品的攝取。

5、吃堅果、用健康好油：每天1份（1湯匙）的堅果種子類。烹調用油選擇富含不飽和脂肪酸的油脂，如橄欖油、苦茶油、芥花油、花生油、麻油等。飲食烹調以涼拌、半油水炒的少油烹調法，避免高油的炸、煎方式。

6、飲食多原形食物，少選擇加工的各式食品。

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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平日飲食調整 建立健康生活

台灣徐珮華營養師表示，得舒飲食強調全穀雜糧類、蔬菜和水果，以白肉取代紅肉、堅果種子及健康好油。平日除了飲食調整，建立健康的生活型態同樣地重要，可以採取S-ABCDE原則：日常生活中限制鈉攝取（Sodium restriction）、限制酒精攝取（Alcohol limitation）、體重減輕（Body weight reduction）、戒煙（Cigarette smoke cessation）、飲食調整（Diet adaptation）、運動（Exercise adoption）。

每日飲食中鈉的攝取量2～4公克，即每天5～10公克的鹽；規律地進行有氧運動，每周5～7天至少30分鐘的中等強度運動，即持續10分鐘以上還能順暢地對話，呼吸及心跳比平常快一些，也會流一些汗，如快走、騎單車等，飲食與生活習慣兩者並行，對心血管疾病的控制更有益。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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