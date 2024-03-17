減肥｜彭于晏長期體脂8%令人稱羨！3秘訣大公開關鍵是長期鍛鍊

國民老公彭于晏在演藝圈除了擁有超高顏質與過人的演技，身材也令眾多男生稱羨不已，明明小時候還是小胖弟，現在是怎麼做到長期維持8%體脂的呢？



台灣高敏敏營養師近日於Facebook發文分享，6個維持體態的小秘訣與必知禁忌，讓你也有機會擁有男神的好身材！

彭于晏如何維持超低體脂？（按圖看清👇👇👇）

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台灣高敏敏營養師說明，若要像彭于晏維持低脂體態，平時就應掌握以下3大秘訣：

1. 堅持運動

經常可以在彭于晏的社群平台看到他嘗試不同的運動，無論是登山、騎腳踏車、游泳或是慢跑都是彭于晏的興趣，不過，想維持好身材最關鍵的還是要長年鍛鍊，並持之以恆。

2. 高蛋白與高纖飲食

彭于晏經常在飲食上選擇高蛋白食材，例如雞胸肉、蝦子、三文魚，充足的蛋白質，可以修復肌肉、幫助肌肉增長，再配上高纖蔬菜，例如番薯葉、菠菜、菇類，有助於幫助代謝，並避免攝取過多澱粉，造成脂肪囤積。

3. 放鬆身心

按摩、拉筋、泡澡（浸浴）這幾種方式都可以幫助身體放鬆，恢復良好的身心狀態，才有活力面對各種難題。

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跟壞習慣說再見！ 改掉3行為你也能擁有好身材

台灣高敏敏營養師表示，除了應長期遵循上述的3個方法改善體態，民眾平時也要注意運動與飲食上的禁忌，以免徒勞無功，以下為需改掉的3「不」壞習慣：

1. 不過度訓練

台灣高敏敏營養師表示，運動應適量不過量，避免造成運動傷害和身體負擔，運動追求的是持之以恆，慢慢增加運動難度即可。

2. 拒吃炸物

高脂肪、高熱量的油炸物是減脂者的天敵，會讓原本很健康的食材，熱量翻好幾倍。食物經過高溫油炸後，也會破壞其中的營養素，更容易導致血管硬化、致癌、中風等危險，難怪男神連碰都不碰！

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3. 不熬夜

熬夜易導致免疫力下降、生理時鐘不穩定，長期熬夜更會導致壓力賀爾蒙分泌過量，讓人體更渴望高熱量、高糖的食物，而且人體在睡眠期間 也會促進肌肉修復，因此有在增肌運動的人更應好好睡覺，才不會白費辛苦運動。

想像彭于晏一樣維持好身材並不簡單，台灣高敏敏營養師提醒，根據台灣衛福部定義男性體脂肪率正常值約為15至25%，而女生約為20至30%，雖然大家不必像彭于晏長期保持8%體脂，但仍鼓勵大家多多吃原型食物，偶爾放縱一下來個獎勵也是可以的。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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