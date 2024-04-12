腸病毒飲食丨台灣患者創新高發燒紅疹乏力！6招補營養 宜食雪糕？
撰文：健康2.0
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營養師提醒，最近有不少大人、小朋友都感染腸病毒，建議大家一定要特別注意，若不小心中招，除了接受治療外，飲食上也可以按照6大飲食技巧，幫助增加食慾、補充營養。
台灣營養師王證瑋表示，腸病毒常見的症狀為發燒、口腔潰瘍、皮膚紅疹、全身無力等，會讓人非常不舒服，而且病期容易有食慾不振、精神不濟、頭暈目眩等問題，因此飲食變得相當重要。
腸病毒紓緩的飲食照護（按圖👇👇👇）
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建議大家，預防勝於治療，平時勤洗手、戴口罩、少群聚，減少傳染的機會。若家中有人正受腸病毒所苦，可以試試6大飲食技巧，提高食慾、增加食物攝取、補充足夠的營養素，才能夠對抗病毒縮短病程。
腸病毒吃什麼？冰冷食物
雪糕等製品，可以冰鎮口腔潰瘍的疼痛不適感。
腸病毒吃什麼？減少刺激性食物
辣、炸、燙等，不僅會造成口腔疼痛感，更會引起發炎反應。
腸病毒吃什麼？熱量高、軟質食物
布甸、粟米濃湯、蒸蛋、奶昔等，增加攝食意願，並補足所需熱量。
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腸病毒吃什麼？足夠蛋白質
蛋白質是維持免疫功能的重要營養素，也是身體修復的重要元素。
腸病毒吃什麼？綜合維他命
維他命A、C、D、B雜可維持正常生理機能，並調節免疫功能，維持免疫細胞的完整性。
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腸病毒吃什麼？綜合礦物質
鐵、鋅、硒、銅與強化免疫力、降低身體發炎有關，維持身體正常免疫機能，對抗病毒帶來的不適。
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