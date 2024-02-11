腸躁症｜便秘肚屙輪流發作恐患腸躁症！11種食物助紓緩椰菜奇異果

台南一名41歲的陳小姐因長期腹瀉且有時便秘，經常腹脹氣，讓她深受困擾。醫師表示，這種一下拉肚子、一下便秘的狀況大多是腸躁症，建議透過藥物與調整飲食和生活習慣來改善。



反覆拉肚子又便秘好困擾！恐是大腸激躁症

台灣台南市立醫院腸胃內科廖建彰醫師表示，門診常會遇到病人主訴：「醫生，我常常拉肚子，肚子不太舒服」、「拉肚子好幾個禮拜，吃藥都沒有改善」。這樣的症狀大多為大腸激躁症，也就是俗稱的「腸躁症」。而陳小姐經過一個月的藥物治療，腸胃症狀稍有改善，再建議搭配低腹敏食物，不適症狀已明顯改善。

相關文章：胃痛飲食｜胃氣脹消化差避免5類高腹敏食物 乳酪韭菜西瓜易肚脹👇👇👇

+ 6

大腸激躁症常有腹瀉或便秘，伴隨腹脹、腹痛、噁心，它屬於功能性胃腸疾病，即是一種會反覆發作，卻無法以病理解剖、結構病變或生化檢查異常來解釋的胃腸疾病。在西方國家其人口發生率15～22%，以女性為多，約佔70%；台灣的發生率則是在10～20%之間，跟西方國家一樣是女多於男。

大腸激躁症的致病原因醫學研究尚未完全清楚，但涉及生理、心理、環境和遺傳等，如腸道運動可能比正常人更敏感，導致腸道運動過度或不足，腸道排空不規律；或是壓力、焦慮、抑鬱等心理因素，也被認為可能影響腸躁症的發生和發展。

大腸激躁症能靠藥物根治嗎？

台灣廖建彰醫師說明，大腸激躁症的治療，會針對腹瀉或便秘用藥，如：抗痙攣劑、止瀉劑、安神劑、肌肉鬆弛劑、軟便劑。但沒有一種藥物可改善所有大腸激躁症的不同症狀，需依病人個別症狀給藥，並建議調整飲食習慣以及補充腸道益生菌。

相關文章：腸躁症｜生酮飲食使用不當可致酮酸中毒！6類低腹敏食物改善腸胃👇👇👇

+ 4

大腸激躁症飲食原則、禁忌食物

台灣廖建彰醫師指出，腹瀉型患者要避免高油脂食物、生菜或含咖啡因的飲料；便秘型的患者可攝取較多的纖維，如：蒟蒻、燕麥；且應避免容易造成脹氣的食物，如：豆類、番薯、麵包。

另外，根據研究，低腹敏食物可以減少腸胃道腹脹或腹瀉的機率，包含椰菜、菠菜、白木耳、奇異果、木瓜、提子、白米、糙米、燕麥、芝士、南瓜籽等屬於低腹敏食物，可以降低腸胃道不適問題，但需要經過醫師與營養師指導，不適合長期進行，以免造成營養失衡等問題產生。

相關文章：便秘飲食｜蔬果吃太多便秘更嚴重？中醫解構3類便秘3款茶飲助通便👇👇👇

+ 20

建議有長期腹瀉、腹脹、便秘等問題的患者，應盡快尋求醫師協助，給予藥物治療，並配合飲食與生活習慣的改變，如充足的睡眠、適度的運動、心情的放鬆，都有助改善與治療大腸激躁症。

延伸閲讀：

心肌梗塞在「這天」最好發！起床後５分鐘保命法 防心絞痛

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」