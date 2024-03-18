助眠食物｜改善失眠醫生推4助眠食物芝麻都得！含1物更令心情愉快

晚上睡不好怎麼辦？失眠一定要吃安眠藥嗎？醫師提供4種助眠食物，可有效改善睡眠品質。



睡不好吃什麼？醫推4助眠食物

台灣家醫科醫師鄭語皓表示，現代人生活節奏加快，很多人都有睡不好的困擾，其實飲食習慣被證實對睡眠有重大影響，天然食物如芝麻、燕麥、大豆和芝士等，都有助於改善睡不好的情形。

網友熱議TOP10 助眠食物（按圖了解👇👇👇）

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鄭語皓說明，芝麻、燕麥、大豆和芝士等，都是含有豐富色胺酸的食物，而色胺酸在生理機制中扮演著重要角色，早上時，色胺酸合成血清素，使心情愉悅；到了晚上，色胺酸可以轉化成褪黑激素，可以有效改善睡眠品質。

5方法提升睡眠品質（按圖）

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鄭語皓進一步解釋，血清素也被稱為「快樂荷爾蒙」，是大腦中的一種神經傳導物質，能使人產生快樂、滿足的情緒；褪黑激素則是調控人體生理時鐘的主要荷爾蒙，有助於促進睡眠，透過適當的食物選擇，有助於身體內血清素和褪黑激素荷爾蒙的合成，從而改善睡眠問題。

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