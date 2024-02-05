黑麥汁功效｜助眠/防心血管病3好處　黑麥汁宜忌+最佳3大飲用時間

為什麼許多人會認為黑麥汁是營養聖品？黑麥汁真的健康嗎？黑麥汁可以提神嗎？黑麥汁的最佳飲用時間？



本篇文章一次說明黑麥汁的營養與好處。

喝黑麥汁好處（按圖👇👇👇）

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黑麥汁跟啤酒的差別？

台灣林雨薇營養師說明，黑麥汁與啤酒原料成分相似，主要含麥芽之外，也同樣使用忽布花（啤酒花），兩者因為有相同原料的啤酒花，所以都含有酚類化合物、異黃酮、酚酸、原花青素、單寧等，益於人體的抗氧化成分。

不過黑麥汁與啤酒仍有差別，且不是黑啤酒再去除酒精的無酒精黑啤，因為黑麥汁的麥芽及啤酒花的發酵，在啤酒發酵製程的前段即停止，生產過程除了不會有酒精生成之外，成品當中也保留不少單糖，喝起來口感比啤酒甜許多，而啤酒因為後續的發酵過程單糖分解，使得酒體殘糖少，口感則較為甘苦香。此外，大麥全穀製作的黑麥汁，不僅富碳水化合物，也有維他命B雜和電解質。

黑麥汁比一般麥汁還要營養！營養師公開原因

台灣林雨薇營養師說明，黑麥汁是由麥芽經過烘烤熱處理，再經過時間發酵加工，最後產出的麥芽飲料，不含酒精，含豐富的單醣及多種營養成分。其實黑麥汁比一般麥汁來得更有營養，黑麥汁的原料麥芽，是由大麥經過催芽所得，發芽的大麥含有GABA（γ-aminobutyric acid，γ-氨基丁酸）成分，GABA能幫助情緒調節及維持大腦功能正常。

另外，將麥芽烘乾炒焙等熱處理之後，麥芽會經過梅鈉反應而褐變，使得黑褐的麥芽中含有比一般麥芽有更高的酚類化合物（尤其是阿魏酸含量高），約增加2～7倍，具有很高抗氧化活性，這也是為什麼黑麥汁比一般麥汁有更高的抗氧化能力、也更營養的原因。

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喝黑麥汁好處多多！能預防心血管疾病

台灣林雨薇營養師表示，飲用黑麥汁能幫助身體健康，以下是對身體的好處：

1. 預防心血管相關疾病

酚類化合物有抗氧化功能，對血管具保健功用，益於減少糖尿病、高血壓和動脈粥狀硬化等，降低心血管有關的疾病發生。

2. 能當作運動飲品

每瓶250毫升黑麥汁約含33克糖（等同半碗飯的碳水化合物量），適合在運動前中後補充，特別是準備接受耐力訓練時飲用，不僅可適度的提供身體好吸收的碳水化合物，同時黑麥汁也能給予身體補充水分及電解質、維他命B雜。

3. 幫助入睡

麥芽的GABA成分，製造過程釋放到麥芽汁，黑麥汁的GABA有助減緩或阻斷大腦中某些神經訊息的傳遞，進而協助我們降低焦慮、緩和壓力與放鬆緊繃情緒，有助於自我放鬆，甚至幫助入睡，減少睡眠障礙。

黑麥汁真的能提神嗎？其實3個時間喝最讚！

台灣林雨薇營養師表示，以天然麥芽製造的黑麥汁無咖啡因、牛磺酸或特殊植物萃取等提神成分，理當不會使人提神或大腦亢奮。至於黑麥汁的原料為大麥全穀類，有豐富維他命B雜及礦物質，維他命B雜雖常添加於提神飲料，但維他命B雜主要是在幫助能量轉換，使疲憊身體有效的獲得能量，功用在促進體能恢復，不在提神醒腦。而且黑麥芽汁成品，並沒有包含麥芽顆粒，因此無法完全的攝取到全榖本身的所有營養，若仔細閱讀黑麥汁的食品標示，可發現天然黑麥汁的B群含量，並不能滿足人體每日維他命B雜所需。

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至於黑麥汁的最佳飲用時間，台灣林雨薇營養師建議如下：

1. 運動期間作為運動營養補給。

2. 睡前2～3小時飲用，不過要記得在就寢前如廁，再上床睡覺。

3. 餐間點心或當作下午茶飲用。



每天建議喝多少黑麥汁？喝太多恐變胖！

台灣林雨薇營養師提醒，台灣衛福部的國民飲食指標建議，每日飲食的添加糖攝取量，不宜超過總熱量的10%，以一般成年人2000大卡總熱量攝取為例，每天建議不超過50克的糖，大約相當於市售的一般黑麥汁（330～350毫升）。

喝黑麥汁要適可而止，就算是營養聖品也不宜飲用太多：

1. 黑麥汁含糖量不低，過多糖仍容易導致肥胖，體重增加恐影響健康。

2. 麥芽可能含有麩質，可能會引起某些人的過敏反應。

3. 大麥可能有較多的植酸，會影響部分礦物質吸收率，例如鐵和鋅。



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