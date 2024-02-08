護膚飲品｜檸檬水紅豆水抗老化去水腫　婦科醫生推6飲品愈喝愈美

喝水有其必要，但絕不是愈多愈好。



除了無色無味的白開水以外，還有什麼東西是女人可以多喝，喝了會愈來愈水呢？醫推薦6飲品讓女性愈喝愈美。

女性變美6飲品（按圖看清👇👇👇）

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女性多喝6飲品 會愈來愈美

台灣新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，人體一天所需的水分，約是體重乘以30c.c.左右，覺得白開水沒有味道、不想喝水的時候，可以先試試這些天然又健康的食物，絕對可以代替含糖飲料、台式手搖杯！

1. 檸檬水

檸檬是天然的抗氧化劑，含有豐富的維他命C，具有養顏美容、抗老化的效果，更是促成製造膠原蛋白的成分。檸檬酸酸的味道，很適合在天氣熱的時候飲用，清涼又消暑，製成檸檬水也是不錯的選擇。

2. 紅豆水或黑豆水

紅豆與黑豆是促進代謝的好食材，能幫助消除水腫、利尿，很適合下肢水腫的人喝。

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3. 蜂蜜水

適量蜂蜜水有助於潤腸、潤肺，對身體的益處不少。

4. 西柚水

西柚含有豐富的維他命，能穩定免疫機能，保持身體健康，適量飲用也能紓解壓力、改善膚況等問題。

5. 薄荷水

薄荷不僅味道清涼，有提神的功效外，還有清涼潤喉、健胃、消炎的效果，適量攝取有助於平緩情緒，提高睡眠品質，解決失眠的問題。此外，薄荷還能預防口臭。

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張瑜芹補充，雖然偶爾喝杯含糖飲料手搖飲，以治癒心情挺好的，但一定要注意身體健康，不可以過量與成癮。

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